Torra pide volver a negociar los Presupuestos e insiste en hablar de la autodeterminación

El presidente catalán Quim Torra no considera que las negociaciones sobre los Presupuestos Generales estén totalmente rotas y se ha abierto este lunes a volver a sentarse a la mesa. Eso sí, considera que deberán cumplirse tres requisitos mínimos: que se pueda "hablar" del derecho a la autodeterminación, que se acepte la figura del relator o mediador y que no se produzcan detenciones "arbitrarias" a miembros de los CDR. "Nosotros no podemos renunciar a lo que somos. No volveremos a negociar los presupuestos si en el papel no está el derecho a la autodeterminación", ha asegurado Torra en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Pedro Sánchez ya ha manifestado su negativa a permitir la celebración de un referéndum de independencia pactado en Cataluña, que es precisamente la solución que el independentismo plantea para el conflicto político actual. De hecho, el desencuentro se materializó el pasado viernes cuando el Gobierno español dio por rotas las relaciones con los partidos independentistas en la negociación por las cuentas estatales y PDeCAT y ERC presentaron sendas enmiendas a la totalidad.

Quim Torra se ha manifestado "sorprendido" por la reacción del Ejecutivo central y asegura que hasta el pasado miércoles "todo iba bastante bien". Y atribuye el giro a una "doble pinza" que sufre Pedro Sánchez por la presión de la manifestación de la derecha de ayer en contra de su Gobierno y también de la presión que ejerce el sector "rancio" del PSOE -que ha personificado en figuras como Josep Borrell o Alfonso Guerra- para que no negocie con los independentistas.

No obstante, Torra se ha mostrado dispuesto a retomar las conversaciones, pero ha fijado tres condiciones mínimas: poder hablar sobre el derecho a la autodeterminación, crear la figura de un relator o medidador para las reuniones -que los independentistas quieren que sea una figura internacional para que no se ponga en duda su imparcialidad- y que no se realicen detenciones a miembros de los CDR, que consideran "arbitrarias", como las que se produjeron hace un mes, y que afectaron a dos alcaldes de la CUP, por la ocupación de las vías del AVE el pasado 1 de octubre.

Ir a Madrid, un "riesgo"

Un día después de la manifestación convocada por PP, Ciudadanos y Vox en la capital, y un día antes del viaje de Torra para asistir al inicio del juicio al procés en el Tribunal Supremo, el presidente catalán ha asegurado que "ir a Madrid con estas condiciones tiene su riesgo" y ha añadido que espera que su seguridad esté "garantizada", como hizo la Generalitat durante la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el pasado 21 de diciembre.

Sobre el juicio a los líderes independentistas, Torra ha apuntado que, en caso de que se produzca una condena, "el pueblo de Cataluña debe reaccionar" y que será necesaria una "respuesta democrática", que podría pasar por un nuevo referéndum independentista, ya que descarta convocar elecciones anticipadas. "No me lo he planteado", ha zanjado Torra.