El Gobierno da por rota la negociación con los secesionistas y le da un ultimátum para los Presupuestos

Ambiente de final de legislatura en una rueda de prensa muy especial en La Moncloa. Con caras muy serias, que la vicepresidenta Carmen Calvo atribuyó con una sonrisa a que era muy tarde y aún no habían comido, el Gobierno ha anunciado este viernes que da por rotas las negociaciones con los partidos independentistas porque estos no aceptan el último documento enviado por el Ejecutivo sobre la mesa de partidos. Calvo ha lanzado un ultimátum a PDeCAT y ERC y ha explicado que ellos insisten en querer hablar de autodeterminación en esa mesa y eso es inviable. El Ejecutivo asume así que la legislatura puede estar llegando a su fin si los independentistas no cambian su posición antes del miércoles. "Sin los Presupuestos, el tiempo de la legislatura se acorta", señaló la vicepresidenta.

En plena oleada de critícas internas en el PSOE por la decisión del Gobierno de aceptar que en esa mesa hubiera un relator, y con una gran manifestación convocada por la derecha el domingo, Pedro Sánchez y su equipo han decidido contratacar con un ultimátum que lanza toda la presión sobre los independentistas. No habrá más propuestas, explicó Calvo. Ahora ellos tienen que decidir si tumbar los Presupuestos el miércoles. "Este Gobierno tiene la firme decisión de establecer todos los puentes posibles pero en este momento, el marco trazado que hemos hecho no es aceptado por los partidos independentistas", ha asegurado tras la reunión del Consejo de Ministros.

El anuncio se produce después de que se haya desatado una tormenta política por la decisión de aceptar la figura de un relator para la mesa de partidos que debería buscar una salida al problema catalán y después de que, tanto PDeCAT como ERC, formaciones independentistas clave para sacar adelante los Presupuestos, hayan registrado enmiendas a la totalidad de las cuentas en el Congreso de los Diputados. La decisión tumbaría las cuentas del Gobierno socialista, aunque todavía hay margen para retirar esas enmiendas hasta el próximo 12 de febrero, fecha en la que debatirán y votarán en la Cámara baja. "Sin los presupuestos, el tiempo de la legislatura se acorta", ha reconocido Calvo. "Hemos hecho todo lo que como Gobierno teníamos que hacer".

La vicepresidenta ha descrito durante su comparecencia un panorama en el que las formaciones de derecha no ayudan al diálogo y sacan partido electoral — PP, Ciudadanos y Vox han convocado una movilización este domingo en Madrid para “echar a Pedro Sánchez de La Moncloa”— y en el que las formaciones independentistas tampoco han aceptado que la canalización del diálogo siga los cauces legales. "Lo hemos intentado hasta ese documento que ustedes tienen con total transparencia", ha aseverado Calvo, que ha incidicido en el esfuerzo del Gobierno para pedir el apoyo a todos los grupos para unos presupuestos que necesita el país.

"Será muy difícil explicarle a los españoles que en esta situación no se apoyan los presupuestos que están para mejorarle la vida a la gente", ha considerado. "Alquien tendrá que explicar por qué no quieren que se pueda seguir haciendo esfuerzos de mejora. El Gobierno pedirá el apoyo a todos. Los independentistas tendrán que explicar a Cataluña por qué anteponen otras cosas a los problemas de los catalanes".

El documento con la propuesta del Gobierno que los partidos independentistas no han aceptado establece la creación de una mesa de partidos en la que cada uno de los participantes planteará sus propuestas de resolución y proyecto político sobre el futuro de Cataluña "con el fin de consensuar una propuestas política y democráctica". Según el calendario, antes de finales de febrero debía de definirse la fecha de constitución de la mesa de partidos, el programa y el calendario de trabajo. También en ese mismo plazo debía de elegirse a la "persona encargada de facilitar los trabajos", la figura conocida como relator. "Ayer advertí al vicepresidente de la Generalitat que no podemos dar muchas más vueltas sobre un tema, el referéndum de autodeterminación, que para nosotros es inaceptable. Eso quiere decir que rompemos el dialogo institucional, la respuesta es no", ha zanjado en el turno de preguntas.