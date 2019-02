Sánchez acude a Estrasburgo a reivindicar la justicia y la democracia española frente al juicio del ‘procés’

No hay día tranquilo en el Gobierno de Pedro Sánchez, que con sus 84 diputados vive cada semana como si existiera el riesgo de que fuera la última. En plena tormenta en España por la decisión de aceptar la figura de un relator para la mesa de partidos que debería buscar una salida al problema catalán, Pedro Sánchez ha decidido reforzar en persona la campaña internacional que el Gobierno está desplegando para contrarrestar los mensajes del independentismo contra la justicia española.

El presidente acude este jueves a Estrasburgo, por segunda vez en un mes. La anterior mantuvo un debate en el Parlamento Europeo. Esta vez viaja para visitar tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Consejo de Europa. La cita es especialmente simbólica porque a menos de una semana del arranque del juicio del procés en el Tribunal Supremo, Sánchez acude al tribunal superior que casi con seguridad acabará dilucidando si se respetaron todas las garantías en el proceso en España.

Los abogados de los independentistas están preparados para acudir a Estrasburgo como última medida, y tratan de convencer a la opinión pública europea de que están sufriendo un juicio político. Por eso Sánchez ha tomado una decisión inédita en España —ningún presidente había acudido antes a visitar el Tribunal de Derechos Humanos y reunirse con su presidente, Máximo Raimondi, como hará este jueves el jefe del Gobierno— aunque habitual en la Unión Europea, ya que Angela Merkel y Emmanuel Macron sí lo han visitado recientemente.

La visita en teoría es de cortesía, pero Sánchez aprovechará la ocasión para defender la justicia y la democracia españolas en un discurso que ofrecerá en el Consejo de Europa. El viaje está por tanto buscado para contrarrestar los mensajes independentistas que asimilan a España con una dictadura y que han calado en algunas sectores europeos, como se ha podido comprobar en editoriales como el del británico The Times, que llegó a hablar de la "inquisición española" para referirse al juicio.

Sánchez, que vive en una eterna dualidad entre su negociación con los independentistas para que le aprueben los Presupuestos y su combate al discurso contra la justicia española, ya se enfrentó hace menos de un mes en Estrasburgo a algunos eurodiputados que le reprochaban que en España hay políticos —algunos de ellos exeurodiputados— en la cárcel por el proceso independentista. Ya entonces, el presidente reivindicó que España está entre las 20 democracias plenas del mundo, según The Economist, una lista de la que se ha caído incluso EE UU, e insistió en que los independentistas no están presos por sus ideas, sino por haber quebrado la Constitución pese a los reiterados avisos de los tribunales de las consecuencias que tendría hacerlo.

Sánchez, según fuentes del Gobierno, lanzará esta vez en Estrasburgo un discurso de reconocimiento de la legitimidad de este tribunal como máximo garante de los derechos humanos en toda Europa —España se somete voluntariamente a su jurisdicción y su palabra es inapelable—, pero a la vez reivindicará la calidad de la democracia española y de las garantías sobre derechos humanos en los tribunales de este país. "Señalará que la esencia de la España actual es ser un Estado de derecho, en el que los derechos individuales, las libertades públicas y los derechos de las minorías están garantizados y protegidos", señalan en La Moncloa. Ante el presidente del tribunal, Sánchez explicará que su Gobierno "ha hecho de los derechos humanos una prioridad desde el primer día".

El presidente completará así toda una estrategia del Gobierno diseñada para contrarrestar el discurso independentista especialmente en la opinión pública europea, donde más puede calar el mensaje de que en España hay presos políticos. Además de una campaña de imagen específica, "this is the real Spain (esta es la España real)", se ha activado a todos los embajadores y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha reunido con tres decenas de corresponsales extranjeros que cubren España y estarán pendientes del juicio para intentar convencerles de que en este país no hay presos políticos y los independentistas tendrán un juicio con todas las garantías de una democracia consolidada.

El viaje de Sánchez tiene la intención de reforzar esa campaña pero llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno, con la oposición enardecida pidiendo su dimisión inmediata y la convocatoria de elecciones por su decisión de pactar un relator para la mesa de partidos catalanes. El domingo habrá una manifestación convocada por los tres partidos de la derecha que se han unido para gobernar en Andalucía y que podrían llegar juntos a La Moncloa según varias encuestas, esto es PP, Ciudadanos y Vox. Sánchez no se ha pronunciado sobre este asunto, que ha dejado en manos de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y que ha provocado el rechazo no solo de la oposición sino también de destacados dirigentes socialistas. No está previsto que el presidente, que reduce al mínimo su exposición a los asuntos de la agenda política del día a día incluso en los viajes, sobre todo si son polémicos, se refiera directamente a la polémica ni se someta a las preguntas de los informadores.