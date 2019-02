Convulsión en el PSOE al aceptar el Gobierno un “relator” para la crisis con el independentismo catalán

VÍDEO: declaraciones de Emiliano García-Page. FOTO: Emiliano García -Page, durante una entrevista. ATLAS / LUIS SEVILLANO

Aceptar la figura de “un relator” o de “un facilitador”, según denominaciones oficiales del Gobierno, para que asista a la mesa de partidos catalanes y ofrezca una versión imparcial, supone como mínimo “un error” que debe rectificarse. Esta es la reacción más moderada dentro del PSOE ante una novedad que ha provocado fuerte rechazo tanto en parte del grupo parlamentario socialista como en algunos líderes territoriales. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha pedido la convocatoria urgente del consejo territorial del PSOE (que reúne a los gobernantes autonómicos socialistas y a sus líderes regionales) para abordar de inmediato las demandas de los independentistas catalanes y la respuesta del Gobierno y del partido. A poco más de tres meses para las elecciones municipales y autonómicas, los socialistas asisten con extrema preocupación a cómo pueda incidir la manera de abordar la crisis catalana en su electorado.

“Tengo muchas ganas de decir con claridad lo que pienso sobre este asunto porque cuando se habla de España, decidimos todos los españoles”, ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page en la Cadena Cope al anunciar su petición de convocatoria del Consejo Territorial, que preside el jefe de gobierno de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Su compañero García-Page llamó a Fernández Vara antes de hacer el anuncio. No obstante, quien decide la convocatoria no es el presidente sino el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, o en su caso, el secretario de Organización, José Luis Ábalos.

García-Page no tiene dudas de que el Gobierno de Pedro Sánchez no va a saltarse la ley y la Constitución pero no se fía en absoluto de las intenciones de los independentistas. De ahí su “perplejidad” por la aceptación de que haya un relator porque no solo el Gobierno debe mantenerse firme en las cuestiones de fondo, sobre lo que no duda, sino también “en las formas”, ha dicho en Más de Uno de Onda Cero.

“Si se trata de tener a alguien como testigo, porque no se fían unos de otros, para eso pueden hablar directamente en el Parlamento, que estamos todos los españoles de testigo”, ha señalado el presidente castellano-manchego. Poco después, en una comparecencia en Moncloa, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, tras escuchar a su compañero García-Page, ha apostillado que sus declaraciones no responden a la realidad porque quizá “no ha tenido tiempo de conocer la noticia”.

La vicepresidenta se ha referido a que el presidente autonómico ha insertado la figura del relator en la reuniones bilaterales de los dos gobiernos cuando el relator, coordinador o facilitador, estará en la reunión de la mesa de partidos y no entre gobiernos. Este periódico a preguntado a fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la apreciación de la vicepresidenta y han respondido con cierta ironía: “En efecto, falta información y explicaciones del Gobierno”.

Pocas voces aún en alto, aunque muchas con petición de anonimato, pero sí ha mostrado su opinión en Onda Cero la diputada socialista y ex portavoz del grupo parlamentario Soraya Rodríguez. “Es un error que se haya aceptado la figura de ese relator y el partido tiene que reflexionar sobre ello. “En una democracia como la española el único marco de diálogo entre el Estado y una Comunidad Autónoma es el que está en el marco institucional". No tiene duda de que “los independentistas quieren una mesa paralela y el orden del día de la mesa no tiene otra cabida que el marco constitucional". "El Gobierno de España representa a todos los españoles y no puede comprar el marco mental del independentismo. Por eso el relator es un error", opinó la diputada socialista.

Entre tanto, el PP y Ciudadanos han registrado en el Congreso peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno para que explique “las cesiones” al independentismo, además de acusar al Jefe del Ejecutivo de ser “un traidor”a España, como expresó Javier Maroto, vicesecretario general del PP.