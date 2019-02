El Gobierno defiende la figura del relator para el diálogo en Cataluña ante las críticas en el PSOE

Carmen Calvo, a la derecha, durante la entrevista de Pepa Bueno. En vídeo, las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en 'Hoy por hoy'. FOTO Y VÍDEO: CADENA SER

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha tratado de justificar este miércoles en una entrevista en la Cadena SER por qué el Ejecutivo ha aceptado la figura de un "relator" en la mesa de partidos para hablar del problema de Cataluña que ha pactado con la Generalitat. Ante las críticas generalizadas no solo de la oposición sino incluso dentro del PSOE, Calvo ha tratado de minimizar esta figura, de la que el Gobierno no había ofrecido ninguna información hasta ayer, cuando se dio a conocer justo al día siguiente de que ERC anunciara la presentación de una enmienda de totalidad a los Presupuestos. "No es un mediador, no hay un conflicto internacional. Hay una mesa donde se van a sentar los partidos en Cataluña que utilizará a una persona para ayudar a organizar y a negociar. No tiene más trascendencia. Nada más", ha insistido una y otra vez la vicepresidenta, que tampoco ha querido decir nada sobre el documento de los 21 puntos que precisamente ayer hizo público la Generalitat. "Para nosotros no existe porque nunca lo hemos negociado. Solo existe la declaración de Pedralbes, que es la que pactamos", ha insistido.

Calvo ha tratado de desviar en todo lo momento la presión hacia la oposición, sobre todo hacia Ciudadanos, por no acudir a la mesa de partidos que ya se ha organizado en Cataluña, y defendió la trayectoria del PSOE en este asunto: "Las derechas de este país hace años que viven de este conflicto. Pero no ayudan a resolverlo. Cuando hubo una crisis de verdad estuvimos donde había que estar. Somos un partido que no tiene nada que demostrar. Nosotros jamás hemos comprado nada de la tesis independentista. ¿Es tan difícil que Ciudadanos vaya a la mesa de partidos?", ha planteado.

Sin embargo, cuando la conversación volvía sobre el relator, Calvo mostraba una y otra vez la confusión que este asunto ha generado dentro del propio Gobierno y las dudas sobre cómo llevarlo a cabo. La vicepresidenta dijo que no está claro quién será, "tendrán que decidirlo los partidos, aunque a nosotros nos gustaría que fuera alguien del ámbito catalán" y se mostró muy molesta porque se haya centrado el debate en esa cuestión, "hay que mirar la luna y no el dedo".

El asunto ha generado una polémica interna importante. La vicepresidenta se molestó con las palabras de Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE, y la acusó de no haber entendido nada. Pero la crisis sigue. El presidente de Castilla La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, fue muy claro en Onda Cero: "No lo entiendo. Le pido al Gobierno de España que se mantenga en su sitio en la defensa de la Constitución. Si se trata de tener a alguien de testigo porque no se fían unos de otros que hablen en el Parlamento que estamos todos de testigos", lanzó. En la misima línea, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado a través de Twitter que "aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, el unidad de España, el estado de derecho, ni la decencia". "Estoy seguro de que Pedro Sánchez no cederá a chantajes de los independentistas, cáncer de la democracia con el que hay que acabar".

La vicepresidenta del Gobierno aceptó ayer expresamente esa figura del "relator" al ser preguntada antes de entrar por la tarde en la sesión de control al Gobierno en el Senado, pero se negó a considerarla como mediador. Lo expresó así: "No, no hacen falta mediadores, ni para el Gobierno ni para el PSOE. Sí acaso alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que pueda coordinar porque hay diferentes partidos, pero no hacen falta mediadores para estar dentro de la ley". Cuando se le pidió que explicara con más detalle esa figura, añadió: "Alguien que sea capaz de decir, 'nos convocamos, tomo nota de lo que vamos hablando', un poco la figura de lo que hace un relator en el Congreso, alguien que entiende lógicamente de política, no vamos a sentar a alguien ajeno a la situación de Cataluña en España".

Las declaraciones de Calvo llegaron horas después de que el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, avanzase esta posibilidad a primera hora, en una entrevista a TV3. Inicialmente, fuentes del PSOE se mostraron escépticas con esta opción y rechazaron de plano la figura del "mediador", aunque sí vieron positivo que alguien certifique los acuerdos que se alcancen.

La aceptación de un relator para las conversaciones entre los partidos se ha producido un día después de que ERC anunciase una enmienda a la totalidad de los Presupuestos, lo que podría acortar la actual legislatura, una iniciativa a la que es probable que se sume el PDeCAT. Con este movimiento, ambas formaciones independentistas pretenden presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para que haga "un gesto" hacia los políticos presos y su demanda sobre la autodeterminación.

En la última reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que tuvo lugar en Barcelona el pasado 20 de diciembre, Torra entregó a Sánchez un documento con 21 puntos para abordar una solución al conflicto catalán. En este documento, difundido este martes, la Generalitat insistía en la necesidad de "reconocer y hacer efectivo el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña", y pedía una "mediación internacional que ha de facilitar una negociación en igualdad". Precisamente, esta mediación es la que los partidos independentistas exigen ahora como condición para retirar la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado.