Iceta admite que Gobierno y Generalitat estudian nombrar a alguien que certifique sus negociaciones

La presencia de un tercero en las conversaciones entre el Gobierno y la Generalitat, una especie de notario que dé fe sobre lo que se habla, es uno de los principales escollos entre ambas partes para poner en marcha la mesa de diálogo de los partidos políticos sobre "el futuro político de Cataluña". El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha aceptado este martes, durante una entrevista a TV3, que se está estudiando esta posibilidad. Iceta ha descartado que se trate de un "mediador" pero ve positivo que alguien certifique de los acuerdos que se alcanzan.

Iceta se refiere a este tema el día en que precisamente Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales. Algo que el PDeCAt también hará en los próximos días. Con este movimiento, ambas formaciones independentistas presionan al Gobierno de Pedro Sánchez para que haga "un gesto" tanto a los políticos presos como hacia la autodeterminación. En teoría, esa mesa de negociación de partidos podría ser el guiño que la Generalitat pide y que podría garantizar, al menos, la tramitación de las cuentas. De hecho se estaba negociando con el Gobierno su puesta en marcha y la presencia de ese "mediador" era uno de los escollos. El Gobierno cree que un mediador como tal implicaría darle un estatus distinto a la mesa de negociación.

"No me gusta la expresión de mediador, como si los partidos necesitáramos que alguien nos pusiera de acuerdo. Yo vería más claro que se diga que haya alguien que dé fe de lo que se habla. Como entre los partidos tenemos tanta desconfianza, que haya alguien que diga 'se ha hablado de esto', 'se han llegado a estos acuerdos', 'queda esto sobre la mesa'...", ha explicado Iceta en la televisión pública catalana.

El líder del PSC no ha querido sugerir nombres de quien podría asumir esta figura, alegando que no le corresponde a él decidirlo. "Es una posibilidad", ha asegurado. Para Iceta, lo más importante es que se ponga en marcha esa mesa de diálogo. "Si es útil, las modalidades no las discutiría", ha remachado.

La petición de esa figura independiente la han solicitado tanto el expresidente Carles Puigdemont, como el líder del PDeCAT, David Bonvehí o el propio diputado republicano Joan Tardà. El otro escollo es el tema de la autodeterminación de Cataluña, que los independentista quieren debatir junto a la propuesta de reforma estatutaria que impulsa el Gobierno. "No podemos aceptar ese marco porque los independentistas quedamos al margen. No puede haber ninguna solución que deje al margen a ambas partes", dijo Tardà el pasado lunes.