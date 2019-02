Felipe González: “No necesitamos relatores”

"El relator es una figura conocida en Naciones Unidas, no necesitamos relatores. El Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo de Cataluña y desde el Gobierno no se puede decidir sobre una mesa de partidos, cuya utilidad no se alcanza toda vez que está el Parlamento de Cataluña, con muchas personas que pueden hacer de notarios". Así lo considera el expresidente del Gobierno Felipe González, para quien hay "mucha confusión" sobre el diálogo con Cataluña y la vinculación que se hace entre las demandas del Gobierno catalán y la aprobación de los Presupuestos del Estado.

"Primero hay que aclarar el perímetro del diálogo" ha señalado. González ha expuesto su punto de vista, a través de su Fundación, en unas conversaciones grabadas en las que dará cuenta de su visión de la política nacional e internacional. "Una llamada a la moderación", es el título de esta segunda entrega, que sigue a otra sobre Venezuela, en la que apuesta por el diálogo.

Las dos condiciones que pone ERC para retirar la enmienda a los Presupuestos han sido comentadas por González. La primera interpela al Gobierno para que indique a la Fiscalía que cambie de posición sobre los delitos en los que han podido incurrir los políticos independentistas catalanes. "El Gobierno de la nación no puede y creo que no quiere interferir en el funcionamiento de la Justicia", ha afirmado el expresidente. La segunda condición es discutir sobre el derecho de autodeterminación para Cataluña, que no existe en el Derecho europeo, y que supondría "trocear el país" y terminaría con los derechos de todos los españoles". Por tanto, "dos peticiones imposibles".

El expresidente lamenta "los insultos", como felón, traidor....", en referencia a dos de las muchas descalificaciones que el líder del PP, Pablo Casado, dedica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Todo lo exagerado es ridículo", afirma, para señalar que la sociedad española no merece que la discusión política vaya por estos derroteros.