La presidenta del PSOE afirma que Page “especula” con la figura del relator

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión del partido. En vídeo, declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page. BALLESTEROS (EFE) / ATLAS

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defendido este jueves que con la figura del relator el Gobierno "no está dando alas al independentismo" ni va a traspasar " ninguna línea roja en todo aquello que no está contemplado ni en el derecho internacional ni en la Constitución". Miembro de la dirección federal, Narbona ha afirmado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la cabeza de las críticas internas al aceptar un relator para la crisis, "especula con algo que no está sucediendo".

La exministra ha recordado en una entrevista en Antena 3 que el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió a mediadores para el diálogo con la Generalitat en su mandato. "Le preguntaría si cree que Aznar o Rajoy que usaron mediadores, en particular en 2014 y 2017 con la Generalitat, cree que puede acusar a Rajoy de alta traición como hace ahora con el presidente del Gobierno", ha lanzado a Pablo Casado. El PP, Ciudadanos y Vox han convocado este domingo una manifestación en Madrid contra la gestión que Pedro Sánchez está haciendo de la crisis en Cataluña.

García-Page ha reiterado a su vez que él defiende la posición de Pedro Sánchez, que en 2017 apostó por que el Congreso de los Diputados fuera el "mediador" al que acudieran los independentistas. "Ni este Gobierno ni ninguno está en condiciones de negociar la soberanía de todos. Mas allá del ruido, de los decibelios, riesgo de fondo no puede haber", ha aseverado García-Page, que el miércoles solicitó la convocatoria urgente del Consejo de Política Territorial del PSOE, órgano que reúne a los presidentes autonómicos socialistas y al resto de líderes territoriales. Responsables de organización de Ferraz transmitieron que no hay razones para la reunión. Sin embargo, dirigentes autonómicos del partido en el Gobierno, entre ellos afines a Pedro Sánchez, no ocultan su preocupación por el coste que les pueda causar en su propio electorado la crisis en Cataluña y la dependencia de los secesionistas para aprobar los Presupuestos de 2019.

Argumentario del PSOE

En vista de la marejada interna, y de cómo se incrementaba conforme pasaban las horas, el PSOE envió el miércoles por la tarde un argumentario a todos sus cuadros orgánicos al que ha tenido acceso EL PAÍS. Titulado "Ley y diálogo dentro de la Constitución", sobre la figura del relator insiste que será "una persona neutral y elegida de común acuerdo" por los partidos que se sienten en una Mesa de partidos creada para "salir de una situación que lleva más de 10 años enquistada. "Ni es un mediador, ni es una figura internacional", recoge el documento, que añade que sus funciones consistirían en "coordinar y ayudar" en la citada Mesa de partidos, "coordinar las reuniones y ayudar en su desarrollo". El PSOE justifica que la presencia de relator es una "garantía de la transparencia". "Así la ciudadanía sabrá lo que ocurre en esa Mesa y lo que cada partido está dispuesto a hacer para solucionar el problema, siempre dentro de la Constitución", reitera. Se afirma sin opción a la duda que en la Mesa de partidos que "el Gobierno no va a estar presente".

El partido en el Gobierno insiste en que el único documento válido para los socialistas es la Declaración de Pedralbes y no las reivindicaciones unilaterales del independentismo. "Un documento que negociamos, trabajamos y publicamos ese día, y que es un punto de arranque para encontrar, con ley y diálogo, dentro de la Constitución, una salida política a una situación de Cataluña, y no el documento con los 21 puntos de Torra", sentencia el texto.

"La propuesta del gobierno y el PSOE ha sido siempre la misma: una doble vía de diálogo respetando el orden constitucional: primero, a nivel institucional, la Comisión Bilateral entre ambos gobiernos (nacional y catalán), y, segundo, a nivel de partidos en Cataluña, para encontrar un consenso que trascienda la dinámica de bloques que durante una década ha caracterizado la política catalana", prosigue el argumentario.

"El Gobierno solo se va mover en este espacio", zanjan los autores del argumentario. "El cumplimiento de la ley y el diálogo para hablar de los intereses generales de España, siempre dentro de la Constitución". La Comisión Bilateral se reunirá próximamente en una fecha por determinar y estará presidida por la ministra Meritxell Batet por parte del Gobierno central, y por el conseller Alfred Bosch por parte de la Generalitat.