Torra y Aragonès prometen unidad hasta que salga la sentencia del ‘procés’

El presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Quim Torra y Pere Aragonès, han culpado este viernes a la justicia española y especialmente al Tribunal Supremo de la crisis política que atraviesa el Gobierno catalán a cuenta del desencuentro entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana sobre los seis diputados suspendidos.

Los dos máximos representantes del Gobierno catalán han comparecido en una rueda de prensa conjunta en el Palau de la Generalitat para transmitir un mensaje de unidad y mitigar el espectáculo que ambas formaciones independentistas ofrecieron el jueves en el Parlament y que derivó en el aplazamiento del pleno en el que debían votarse las propuestas de resolución tras el debate de política general.

En un reparto de papeles calculado, Aragonès y Torra han leído una declaración, en la que el dirigente de Esquerra ha asumido la parte de la autocrítica para prometer que no volverán a producirse episodios como los del jueves en el Parlament y por en ocasiones ha asegurado que las formaciones independentistas se "conjuraban" en ello.

El pacto durará, al menos, hasta que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, en lo que ha sido una clara declaración de condicionar la legislatura catalana al fallo del juicio que ha de iniciarse en unas semanas.

Después, en el turno de preguntas, ambos han coincidido en reiterar el ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez que finalizaría en noviembre si para entonces no ha presentado una propuesta para reconocer el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

"Hemos puesto fecha de caducidad al Gobierno de Pedro Sánchez", ha proclamado Torra cuando ha enumerado la acción de su Gobierno. Más moderado se ha mostrado Aragonès. "Es evidente que es muy difícil dar estabilidad al Gobierno de España si hay continuidad en los procedimientos penales iniciados con Mariano Rajoy y rechazando el derecho a la autodeterminación", ha dicho.

Torra ha esgrimido mayor contundencia verbal que Aragonès para afirmar que las instituciones del Estado "no quitan el pie del pedal de la represión" y ha reiterado que no aceptará "ninguna intromisión de un juez en la soberanía del Parlament". El presidente ha recordado que la Cámara rechazó la suspensión de los seis diputados que acordó el juez Pablo Llarena, pero ha obviado que en ese mismo acuerdo Junts per Catalunya y Esquerra se comprometían a "designar" un diputado que ejercería los derechos parlamentarios de los afectados.

Oriol Junqueras y Raül Romeva cumplieron ese trámite, pero los cuatro diputados de Junts per Catalunya (Carles Puigdemont, Jodi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) se niegan a ello y de ahí la crisis vivida este jueves, que es el desenlace de un desencuentro que se arrastra desde el mes de julio.

Torra ha insistido en que Cataluña ha recuperado las instituciones, pero que eso no implica recuperar la democracia, y ha evitado cualquier autocrítica por haber animado a los CDR a "apretar", el pasado 1 de octubre, horas antes de que los Mossos cargaran contra ellos cuando intentaban asaltar el Parlament.