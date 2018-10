El independentismo llega dividido al pleno sobre cómo votarán los diputados sustituidos

Después de votar el pasado martes un acuerdo sobre la delegación del voto de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, Junts per Catalunya y la Esquerra han vuelto a las andadas y este jueves se votarán las propuestas de resolución tras el debate de política general con todos los escenarios abiertos. Oriol Junqueras y Raül Romeva, ambos diputados de ERC, presentaron el martes su delegación de voto en el presidente de su grupo parlamentario, Sergi Sabrià, en cumplimiento del pacto suscrito. Sin embargo, los cuatro parlamentarios de Junts per Catalunya (Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) aún no han hecho lo propio y la dirección de su grupo considera que no es necesario.

Los letrados de la Cámara han advertido que, si no se produce ese acto expreso de delegación del voto, esos cuatro diputados no podrán participar en la votación de este jueves. Por su parte, Junts per Catalunya se mantiene en sus trece, entiende que el voto ya se delegó y quita importancia al acuerdo firmado con Esquerra.

El malestar en el partido de Oriol Junqueras era más que evidente este miércoles. "Ellos sabrán lo que hacen, pero no hemos estado varias semanas negociando esa salida para que ahora nos vengan con esas", explicaba un dirigente para referirse a su indignación por la intransigencia de sus socios parlamentarios y de Gobierno.

Así las cosas, puede pasar de todo en el pleno de este jueves: desde que Junts per Catalunya delegue finalmente el voto de sus cuatro diputados a última hora, que se excluya a Puigdemont de ese trato e incluso que se vuelva a suspender el pleno ante la falta de acuerdo, como ya sucedió el pasado 18 de julio a la hora de votar.

Esquerra advierte de que no aceptará un trato diferenciado para Puigdemont y que, si los cuatro diputados no delegan el voto, no contabilizarán a la hora del recuento. Eso les podría conducir a una derrota de sus propuestas de resolución, pues se quedarían solo con 61 votos de los 66 posibles, ya que hay que sumar también el voto de Toni Comín, que no puede votar por otros motivos.

El resto de los grupos de la oposición suman 69 diputados y queda por ver qué hacen los cuatro parlamentarios de la CUP y si en el resto de formaciones votan todas en contra de las propuestas de resolución conjuntas o separadas de Junts per Catalunya y Esquerra.