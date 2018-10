Arrimadas acusa a Torra de jalear actos violentos y del hundimiento de Cataluña por el ‘procés’

Inés Arrimadas, en el debate del Parlament. Albert Garcia / epv (ep)

Inés Arrimadas, líder de la oposición del Parlament, ha acusado esta mañana al president Quim Torra de jalear actos violentos y del hundimiento de la economía catalana y de romper Cataluña en dos. En la segunda sesión del debate de Política General, la presidenta del grupo de Ciudadanos ha afirmado que no sería el primer presidente que acaba siendo superado por sus propios seguidores y ha señalado que a los catalanes han perdido la paciencia. "Pero todos: los independentistas, por sus mentiras, y, nosotros, del procés", ha dicho. "Su único legado será la ruptura de las familias de Cataluña".

Durante su discurso, la líder de la oposición ha pintado un paisaje en el que la sociedad catalana está fracturada y la economía se ha hundido al constatarse una desaceleración respecto al conjunto de la economía española. "Ha habido una fuga de 35.000 millones de euros", ha afirmado subrayando las deficiencias en Sanidad, las desigualdades territoriales y los problemas que tienen los catalanes para llegar a final de mes. La diputada ha lamentado que no se haya destinado ni un "eurecito" para invertir en guarderías y ha subrayado que considera un fracaso el modelo educativo cuando depende, en mayor proporción que en el resto de España, de la renta de las familias.

La CUP: "No cuenten con nosotros. Mantenemos en alto la tarjeta roja" Carles Riera, diputado de la CUP, ha refrendado que los anticapitalistas están en la oposición y le ha calificado de ser el perfecto administrador del autonomismo. "No cuenten con nosotros. No tenemos tiempo para el procesismo. Mantenemos la tarjeta roja en alto", ha dicho recalcando que el movimiento republicano sigue intacto. El anticapitalista ha deplorado las cargas de los mossos del sábado contra independentistas frente a la marcha policial, jaleada por las "fuerzas reaccionaras de esta cámara, simbolizada en el "a por ellos". La CUP ha realizado una enmienda a la totalidad al programa de gobierno de Torra al que ha considerado sometido a las élites y ha deplorado que se conforme con las "migajas" de los 1.400 millones pactados en la comisión bilateral. Riera le ha urgido a aplicar el mandato del 1 de octubre y le ha recordado que tiene las llaves en las cárceles. "Algún día el pueblo les pedirá que las abra", le ha avanzado.

"Usted dijo ayer que no aceptará la sentencia de los presos. ¿Y qué hará? ¿Abrir las cárceles?", se ha preguntado. "Nadie les compra la idea de que son presos políticos", ha dicho en alusión a los políticos independentistas de quienes afirmó este lunes que estaban en la "trena". Arrimadas, que despreció la propuesta del referéndum de autodeterminación calificándola de "neveréndum", ha alertado a Torra de que no confunda la debilidad del presidente del Gobierno Pedro Sánchez con la de la democracia española o la firmeza de la mitad de Cataluña contraria a la independencia.

La diputada ha omitido referirse a la negociación bilateral entre el Gobierno de Sánchez y de Torra que de momento se ha saldado con 1.400 millones de euros no ha planteado ninguna propuesta en concreto y las ha aplazado a las propuestas de resolución que su grupo presentará este jueves.

No somos colonos. Usted, señor Torra, es tan españolazo como yo. No se parece en nada a un saltador de pértiga noruego", dice Alejandro Fernández, del PP

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta ha reclamado a Torra que renuncie a la vía unilateral y centre su actuación en las políticas sociales: "Mantener el rumbo de la anterior legislatura seria un error, porque solo ha provocado una sociedad más dividida, una economía más débil, la intervención de la autonomía y el proceso judicial".

"No le pido que renuncie al objetivo legítimo de la independencia, pero sí una autocrítica, pero no vale engañarse", ha añadido Iceta, que ha reprochado a Torra que anime a los CDR a "apretar" y después envíe a los Mossos d'Esquadra a disolverlos". "Tienen una mayoría que les habilita a gobernar, pero no a saltarse la ley ni con objetivos rupturistas", ha dicho.

Iceta se ha felicitado de que el Gobierno de España haya retomado el diálogo con la Generalitat, pero ha reprochado a Torra que no acudiera a la reciente cumbre sobre el Corredor Mediterráneo que se celebró en Barcelona". En otro momento ha pedido a la Generalitat que acuda a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Espero que no repartan allí los cheques, porque si no, no sé quien recogería el nuestro", ha dicho con ironía.

El líder de los socialistas catalanes ha esgrimido una ristra de cifras para pedir que se prioricen las políticas sociales y ha recordado que Cataluña es la comunidad autónoma que más recortó hacen unos años y que más está tardando en revertir aquellas actuaciones. El líder del PSC ha desgranado con cifras muy concretas su afirmación y ha recordado, por ejemplo, que uno de cada tres ciudadanos dependientes en lista de espera es catalán.

Jessica Albiach, nueva presidenta del grupo de Catalunya en Comú, en sustitución de Xavier Domènech, ha calificado la acción de Torra de “desnortada” y ha calificado de “improvisación” el ultimátum a Pedro Sánchez. “Es imposible lograrlo en un mes y eso generará más frustración”, ha afirmado. La diputada ha lamentado que Torra no hiciera ninguna propuesta para los 400.000 parados ni en políticas sociales. “Sean honestos y digan en público lo que dicen en público: que la DUI fue un error”, ha afirmado invitando a todas las fuerzas a participar en una mesa de diálogo para elevarla después conjuntamente al Estado. “Están ustedes tan desnortados que dejan el espacio a Ciudadanos cuya valentía se limita a retirar lazos amarillos”, ha dicho.

Alejandro Fernández, portavoz del PP, ha afirmado que no se dan las condiciones para dialogar entre el Gobierno español y el catalán y le ha recriminado a Miquel Iceta que es un "liante" cuando se pone "equidistante". "Los constitucionalistas nos podemos reprochar que muchos catalanes se han sentido solas. Y me comprometo a eso. No aceptamos sus amenazas. Dimita, dimita", ha señalado. "Es necesario apartar la semilla totalitaria. No somos una colonia. Usted no se aparece en nada a un saltador de pértiga noruego. Es usted tan españolazo como yo".