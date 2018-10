Directo Cataluña | Debate en el Parlament tras el ultimátum de Torra al Gobierno

En la foto, Arrimadas en el Parlament. En el vídeo, la respuesta del Gobierno al ultimátum de Torra. Foto: A. Garcia | Vídeo: Atlas

El Parlament celebra desde las nueve de la mañana de este miércoles la segunda jornada del Debate de Política General, en la que Quim Torra debate con los líderes de los grupos parlamentarios, un día después de amenazar con dejar caer al Gobierno si antes de noviembre no ofrece una propuesta sobre la autodeterminación de Cataluña. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, respondió a la amenaza: "El señor Torra no tiene que esperar un mes. Le respondemos hoy: autogobierno sí, independencia no. Este Ejecutivo no acepta ningún ultimátum. La solución en Cataluña es diálogo y legalidad. El Gobierno no va a aplicar el 155 si no hay razones evidentes para hacerlo y eso no se ha producido".