El PSC pide al Constitucional que actúe contra los diputados suspendidos

El PSC tiene preparado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que presentará esta misma tarde si la Mesa del Parlament no modifica su criterio y no suspende de sus funciones a los cuatro diputados de Junts per Catalunya: Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull.

El análisis que hacen los socialistas catalanes es que persistir en ese criterio situaría a la Cámara al margen de la ley y se volvería a reproducir el escenario de hace un año. El PSC se pregunta porqué los cuatro diputados de la lista de Puigdemont no actúan como ya hizo el pasado día 2 Oriol Junqueras y Raül Romeva al designar una persona que les sustituya en sus derechos parlamentarios.

"No nos podemos limitar a advertir, hemos de actuar", ha asegurado este lunes Eva Granados, portavoz parlamentaria del PSC-Units per Avançar, quien ha repartido el recurso de amparo que ya está redactado a la espera de la reunión de la Mesa del Parlament prevista para las 15.30 horas de este lunes.

En esa reunión, Junts per Catalunya y Esquerra han de decidir si dan por bueno el acuerdo que alcanzaron in extremis el pasado día 4 y que permitirían que los cuatro diputados de la lista de Puigdemont sigan ejerciendo como tales sin designar un sustituto.

El secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y el letrado mayor, Joan Ridao, han advertido que esa fórmula no se ajusta a la ley y queda por ver ahora si el presidente del Parlament se planta o se arriesga a una posible acusación de desobediencia.

Si la Mesa mantuviera su criterio, el PSC registraría su recurso esta misma tarde en el Tribunal Constitucional en el que reclama la nulidad de ese acuerdo y "cualesquiera otras medidas cautelares que estime pertinentes". Entre ellas figura la suspensión del Pleno prevista para este martes a las 15 horas en el que han de votarse las propuestas de resolución que ya quedaron aplazadas el pasado día 4 ante la división del independentismo.

"Llegaremos donde haga falta para defender instituciones. No nos gusta tener que ir al Tribunal Constitucional, pero no dejaremos el autogobierno en manos de los que han demostrado no ser capaces de sostenerlo y defenderlo", ha asegura Eva Granados.

En otro momento, la portavoz socialista ha rebatido un argumento clásico del independentismo, al asegurar: "No queremos alterar el resultado del 21 de diciembre y damos por buenas las sustituciones de Junqueras y Romeva, pero no queremos vivir en ilegalidades.