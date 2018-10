Directo Cataluña| ERC advierte del colapso del Parlament si JxCat no cede con los diputados suspendidos

EL PAÍS

El letrado mayor, Joan Ridao, y el secretario general, Xavier Muro, han informado a la Mesa que el escrito de los cuatro diputados de Junts per Catalunya no se ajusta al dictamen aprobado en el Pleno del martes y que no lo consideran válido. Es decir, que creen que no comportará efectos jurídicos y que el voto no sería válido. Informa Àngels Piñol.