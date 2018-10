Torra exige a Sánchez una propuesta de autodeterminación en un mes o le retirará su apoyo

Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha lanzado este martes un ultimátum al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha avisado de que el independentismo no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad parlamentaria si este mes no ofrece una propuesta para ejercer el derecho de autodeterminación que sirva para desbloquear el conflicto soberanista. En el arranque del Debate de Política General en el Parlament, el president ha exigido a Sánchez que tome compromisos "valientes" y se deje de "vaguedades y amenazas". "La paciencia no es infinita. No quiero oír hablar de diálogo si no se concreta con claridad", ha afirmado.

Acosado por una lluvia de críticas de la oposición, que le acusa de haber alimentado la acción de los comités de defensa de la república ante el Parlament, Torra ha reaccionado y ha rechazado de plano que sea el responsable de la violencia vista este lunes a las puertas de la Cámara. "Es el Estado español el responsable de la situación en la calle", ha afirmado para replicar el mensaje de Pedro Sánchez de esta mañana en el que había advertido que "la violencia" no es el camino.

Sánchez, que está negociando los Presupuestos con Podemos, necesita el apoyo de los partidos independentistas para que puedan prosperar. Torra no milita en el PDeCAT pero el grupo parlamentario está ahora bajo el control del sector afín a Carles Puigdemont. "El Estado tiene una oportunidad para reengancharse a la democracia. La decisión es suya", ha incidido Torra en alusión a la necesidad de convocar un referéndum de autodeterminación como el de Escocia.

En el inicio de su discurso, Torra ha realizado una autocrítica y ha admitido que parte de la ciudadanía no entiende su acción política, que ahora hace equilibrios entre exhibir su compromiso para hacer efectiva la república pero ser en la práctica autonomista. "Necesitamos más determinación para acabar con el trabajo iniciado hace un año: es evidente que una parte de la población no comprende la acción política. Hay que volver al trabajo unitario y el mirarse de reojo", ha dicho para condenar los actos de violencia de este fin de semana desvinculándose de quienes actuaron con la cara tapada.

"El 1-O lo hicimos a cara descubierta porque no teníamos que escondernos. No hay que rebajar ni un milímetro la movilización", ha afirmado anunciando que el consejero de Interior, Miquel Buch, comparecerá para dar explicaciones sobre las actuaciones de los Mossos d'Esquadra. La CUP ya solicitó el sábado la dimisión del consejero tras las cargas de los antidisturbios.