El Gobierno responde a Torra: “No aceptamos ultimátums”

El Gobierno esperó 24 horas "por prudencia", a ver si se rebajaba la tensión en Cataluña, pero finalmente decidió comparecer con un mensaje contundente que pese a todo mantiene la mano tendida y no da por agotada la legislatura. "Este Gobierno no acepta ultimátums", aseguró la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, tras la amenaza planteada por el president Quim Torra en el Parlament. El presidente de la Generalitat ha dado este martes un ultimátum a Pedro Sánchez al asegurar que no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad parlamentaria si durante este mes no ofrece una propuesta para que los catalanes puedan ejercer el derecho de autodeterminación y así desbloquear el conflicto soberanista.

"El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta: la contestación es autogobierno sí, independencia no. El Gobierno catalán debe respetar la convivencia y los derechos de nacionalistas y no nacionalistas. Hemos de recordar a la Generalitat una vez más que una sociedad dividida es una sociedad sin futuro", ha defendido la portavoz del Gobierno que ha insistido en mantener el diálogo. "El Gobierno va a seguir determinado en su acción de gobierno. Que es, en definitiva, continuar con todos los recursos abiertos para que el diálogo prospere y se supere el conflicto en Cataluña".

El Gobierno está muy preocupado por la escalada verbal de Torra, que no estaba en el guión previsto por Pedro Sánchez. En La Moncloa creen que ha sido una respuesta a la tensión que se vivió en la noche del lunes, cuando decenas de manifestantes cercaron el Parlament y la policía autonómica cargó contra ellos para disolverlos. Torra trataría así de buscar de nuevo el enemigo exterior para evitar la confrontación interna dentro del independentismo. El Gobierno aún confía en que Torra vaya de farol y se mantengan las negociaciones en marcha. El día 15 estaba prevista una reunión de la comisión bilateral de infraestructuras, que se mantiene. El presidente cree que a los independentistas no les interesa ahora provocar un adelanto electoral, ni en Cataluña ni en las generales. Pero este peldaño que ha subido Torra es seguido con mucha preocupación hasta comprobar si va a tener consecuencias reales -que los independentistas no apoyen en nada al PSOE y empiece a perder votaciones en el Congreso, por ejemplo, o que no acuda a las comisiones bilaterales- o si solo se trata de retórica.

Sánchez dijo en Nueva York que si los independentistas optaban por el conflicto, la legislatura se habría acabado. Pero Celaá no la dio aún por muerta y dijo que seguirán intentando el diálogo. También descartó aplicar el artículo 155, y pidió a PP y Ciudadanos que dejen de reclamarlo y sean leales con el Gobierno en un asunto de Estado como este. "No parece que el señor Torra esté orientándose a la cooperación, pero a día de hoy el Gobierno no va a aplicar el 155 mientras no haya razones evidentes para aplicarlo".

El Ejecutivo de Sánchez había mostrado su preocupación por las imágenes que se pudieron ver este lunes en Cataluña. La vicepresidenta, Carmen Calvo, aseguró que incidentes como estos, en los que manifestantes cercaron el Parlament y amenazaban con asaltarlo, demuestran que el president, Quim Torra, no puede “estar en un lado y fallar en algo tan importante como la seguridad”. Pedro Sánchez ha enviado también un mensaje de Twitter pidiendo que la política catalana vuelva al Parlament: "La violencia no es el camino".

Calvo había reprochado a Torra que por la mañana animara a los Comités de Defensa de la República (CDR) a “apretar” y por la noche tuviera que ordenar a los Mossos que reprimieran a los manifestantes que estaban cercando el Parlament y amenazaban con asaltarlo. “Él hizo una cosa y luego tuvo que hacer la contraria. Tiene que entender que lo que ocurrió ayer forma parte de su responsabilidad”, ha insistido.

También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha querido hacer un reconocimiento del trabajo que los Mossos d'Esquadra realizaron este lunes durante el aniversario del referéndum ilegal independentista del 1-O, en la que en varias ocasiones se vieron desbordados por los manifestantes en los disturbios registrados. Antes de comparecer en la Comisión de Interior del Senado, el ministro ha puesto en valor la actuación de los Mossos en lo que ha calificado como "un día triste": "En las situaciones complicadas que vivieron ayer actuaron con la proporcionalidad, la necesidad, la eficacia, la efectividad propia de una policía de un Estado de derecho", ha señalado.

El Gobierno endureció su discurso 24 horas después de minimizar las palabras de Torra a los CDR. El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró que no percibía "una llamada a la violencia". "Nos importan las acciones", zanjó el número tres de los socialistas, que concedió a las declaraciones de Torra una "relevancia relativa".