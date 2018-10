Elsa Artadi matiza las palabras de Torra sobre los CDR: “Una cosa es apretar y otra es ser violento"

"Estos hechos no nos ayudan", ha asegurado esta mañana la portavoz del Govern, Elsa Artadi, en TV3. Los radicales intentaron ayer por la noche ocupar el Parlament y asediaron la jefatura de policía de Via Laietana, en el centro de Barcelona. La tensión acumulada por la conmemoración de la consulta ilegal del 1-O fue in crescendo durante toda la jornada, que acabó con cargas policiales. “Fueron acciones puntuales en Barcelona y Girona que acabaron con más o menos tensión. Es una minoría pero sí que es la primera vez que nos encontramos con esta situación en el movimiento independentista. Pero la mayoría de gente no está aquí. Estas acciones desvirtúan lo que hasta ahora ha venido siendo un movimiento pacífico, de convivencia", ha asegurado Artadi. En un primer balance esta mañana, el sistema de emergencias médicas informa que realizó 43 intervenciones y que 32 agentes resultaron heridos.

“Apretáis, hacéis bien en apretar”, espetó Torra a primera hora de la mañana de ayer a un grupo de activistas de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) próximos a la CUP y a los sectores más radicales. Eso no impidió que sectores de los CDR aprovecharon la primera manifestación de la mañana para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat. Artadi ha matizado las palabras de ayer de Torra: “Una cosa es apretar y otra es ser violento. La gente hace tiempo que está apretando. Los CDR tampoco avalan estas acciones porque ya habían desconvocado la manifestación antes de que se pudieran producir altercados”.

Sobre el proceso de diálogo con el Gobierno español, Artadi ha asegurado que la próxima reunión con Pedro Sánchez se producirá este mes de octubre, "pero todavía no hay fecha cerrada”. La portavoz ha urgido al presidente a buscar una solución para Cataluña. "Al Gobierno español se le acaba el tiempo", ha terciado. Uno de los puntos claves de la negociación es la situación de los líderes independentistas, que hace casi 11 meses que se encuentran en prisión preventiva. "El Gobierno español ha de definir su situación política [de los presos]".