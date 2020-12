Las escuelas españolas resisten mientras cierran institutos en Dinamarca y Suecia

A dos semanas de las vacaciones de Navidad, las escuelas e institutos españoles han resistido el embate de la segunda ola, mientras ayer veíamos cómo decretaban el cierre de los institutos en países como Dinamarca o Suecia, hasta después de Navidad. Javier Mozo, periodista argentino de América TV, Javier Mozo, se preguntaba: "¿Por qué y cómo en España se mantienen abiertas las escuelas en plena segunda ola?". Allí, en Argentina, siguen cerradas, algunas familias reclaman que sus hijos repitan curso, y la sociedad asiste al mismo debate que vivimos en España hace tres meses.

La respuesta a la pregunta de Mozo es sencilla: se mantienen abiertas porque nunca debieron cerrarse y porque, según reconoció la ministra de Educación Isabel Celaá el perjuicio de mantenerlas cerradas era mucho mayor que el riesgo que entrañaba su apertura, como los estudios científicos han demostrado a posteriori. Y porque cada día con las escuelas cerradas es un paso más en favor de la desigualdad. Esta semana lo ilustrábamos con lo que está ocurriendo en Chiapas, México o en Filipinas. Y nos lo recordaba la subdirectora de educación de la Unesco, Stefania Giannini en su tribuna Los planes educativos tras la pandemia no deben ignorar a las personas más desfavorecidas.

Bienvenidos otro martes más a este recorrido semanal por la actualidad educativa, en el que también nos detendremos en quienes siguen luchando a pie de aula. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa y compartir esta newsletter con quien pueda estar interesado. Y si tienes alguna historia con la que podamos aprender, puedes contárnosla aquí.

1. Familias en acción por los docentes y la seguridad de los centros

Directores y sindicatos han repetido una y otra vez que si las escuelas se han mantenido abiertas este primer trimestre ha sido en gran parte gracias a la labor de los docentes de refuerzo covid. Además de apoyar a los alumnos que más sufrieron el confinamiento, sustituyen a los docentes cuyas bajas la administración no llega a cubrir, asumen desdobles y logran equilibrar un sistema educativo precario. La Comunidad de Madrid es la única que ha decidido despedir a estos 1.117 docentes a partir del 22 de diciembre.

Sin embargo, la Asamblea de Madrid ha apoyado una Proposición no de ley (PNL) en la que instan al Gobierno a mantenerlos hasta final de curso. Los docentes se concentraron la semana pasada, y este jueves volverán a manifestarse en la Puerta del Sol junto con sindicatos —UGT, CC.OO., STEM y CGT— y la Federación de Asociación de Padres Francisco Giner de los Ríos.

Ejemplar ha sido también el rol de las familias ante esta crisis, y una vez más lo demuestran con la alianza establecida entre la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres (CEAPA) —que representa a cinco millones de familias— con la asociación de Pediatría para fomentar una ventilación adecuada en las aulas, de cara al invierno.

2. ¿Qué pasará con las escuelas que separan por sexo a sus alumnos?

En España existen unos 80 centros educativos que escolarizan por separado a niñas y niños, y que reciben subvenciones públicas. Su futuro es incierto con la aprobación de la ley Celaá que los dejaría sin subvención por considerar que no son coeducativos y no favorecen la igualdad. Pero el Constitucional ya falló en 2018 que no cabía tal veto. Los expertos no descartan que ahora adopte otra decisión y todo dependerá de la argumentación científica que demuestre que efectivamente no favorecen la igualdad.

Mientras, la plataforma Más Plurales de la escuela concertada anuncia más movilizaciones contra la reforma educativa, que ya ha sido aprobada por el Congreso y está en trámite en el Senado, entre los anuncios de presidentes autonómicos, como el andaluz o la madrileña, de maniobras para minimizar los efectos de la ley.

Raimundo de los Reyes, presidente de los directores de instituto, afirma: “Muchos opinan de la ley de educación sin haberla leído”. “Es importante que la nueva ley apueste expresamente por la educación pública”, afirma el responsable de Fedadi que cree que en el debate de la nueva ley no se está poniendo el foco en los verdaderos problemas que afronta el sistema educativo.



En la misma línea se manifiesta en su tribuna El final de la era pedagogista Andreu Navarra que hace una apuesta por la buena pedagogía: "Es la que nos ayuda a acompañar al alumnado y a comprenderlo y hacerlo aprender. La mala [pedagogía] es la que impera hoy: la que deprime por inaplicable, la que multiplica el esfuerzo burocrático, la que impone obstáculos pantallísticos y dogmas entre el divulgador y el alumno sobreprotegido e infantilizado, abriendo la puerta a toda clase de buitres, trileros y aprovechados".

3. Un paso más hacia la igualdad en la jerarquía universitaria

Este fin de semana descubríamos en El País Semanal la cara más humana del ministro de Universidades Manuel Castells en una entrevista en la que confesaba: “En política siento que no soy yo exactamente”. En ella lamenta también lamenta que el vínculo entre ciudadanía y representación política se haya roto hace tiempo, y que el odio y la crispación marquen la discusión parlamentaria.

pulsa en la foto El ministro Manuel Castells durante la entrevista con El País Semanal Samuel Sánchez

También en el ámbito universitario llegaba la buena noticia de que la brecha de género en la cúpula universitaria es hoy un poquito menor con la designación de Amparo Navarro, catedrática de Derecho Financiero y Tributario, como rectora de la Universidad de Alicante, y son ya más de una decena, aunque siguen siendo minoría en la cúpula española de los 50 rectores.

4. Profesores y centros a los que mirar

En el apartado de centros a los que mirar recomendamos esta semana el proyecto ganador del hackathon de la Fundación Bankia por la Formación Dual y la asociación FP Innovación, en el que participaron más de 140 proyectos educativos con propuestas para paliar los efectos de la covid en el sistema educativo. El ganador fue el IES Leonardo Da Vinci de Albacete y su School Army para reducir la falta de motivación de los estudiantes con la educación a distancia. El proyecto propone convertir al alumno en un consumidor activo, con contenidos relevantes desde el punto de vista formativo, pero fáciles de visualizar al contar para su difusión con la ayuda de youtubers e influencers. Esta institución además presentó esta semana el observatorio de la FP un portal que agrupa, en un solo espacio, los datos principales de la FP de fuentes oficiales tanto actuales como en evolución actualizados periódicamente.

Y en el blog Escuelas en Red esta semana ofrecen la segunda entrega del proyecto audiovisual del IES María Soliño de Cangas de Morrazo, que culminó en su Festival On Line de Cortos Confinados.

Apuestas para seguir creyendo que otra educación es posible, y ya está ocurriendo. Esa educación de la que habla en su tribuna Perder el tiempo para ganarlo el profesor de la Universidad de Calabria Nuccio Odine, que nos recuerda que la enseñanza es en esencia una forma de humanizar la vida: "Perder tiempo para dedicarlo a los afectos, para reflexionar, para oír música, para admirar un cuadro, volver a cazar mariposas, disfrutar de la naturaleza, significa ganar tiempo para uno mismo y para los demás y, de esa forma, contribuir a que la humanidad sea más humana".

Gracias por haber llegado hasta aquí.



¡Hasta la semana que viene!

Ayúdanos a difundir esta newsletter.

Si quieres recibirla, apúntate aquí.

Gracias por seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Twitter o Facebook y compartir esta newsletter.

Si crees que podemos aprender algo con tu historia, o quieres contactarnos escríbenos a educacion@elpais.es