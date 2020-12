Festival ‘online’ de cortos confinados

Lo que consideramos próximo nos afecta, lo imaginamos valioso, despierta nuestro interés y necesita ser objeto de tratamiento curricular. La profesora Luz Beloso así lo entendía y desde esta lógica organizó, y continúa haciéndolo, su docencia en la materia de Cultura Audiovisual.

Crear escenarios de aprendizaje en los que sea posible tomar conciencia de quién se es y por qué... “Diseñar y habitar situaciones en las que interesa menos cazar respuestas que dejarse atrapar por preguntas” (Alberto Corsín)... Éstas serían finalidades encomiables para cualquier sistema escolar. El proyecto pedagógico de OSOliño Films así lo creía y en el curso 2019-20, en pleno confinamiento por la Covid19, organizó el aprendizaje de la comunicación y cultura audiovisual en torno a estas finalidades.

El proyecto consiguió dotar de sentido educativo la creación de una productora de cortos de vídeo y la celebración posterior del I Festival de Cortos Soliño. El centro educativo que acogió esta iniciativa fue el Instituto Público de Educación Secundaria María Soliño de Cangas do Morrazo (Pontevedra).

Las declaraciones de algunos de los estudiantes que participaron en el proyecto nos hacen pensar que no erraba en sus propósitos y tampoco lo hacía en su modo de proceder.

— Leire (estudiante de Cultura Audiovisual): “Fuera de las cuatro paredes de mi habitación todo eran inseguridades, futuro desconcertante, poca información... Pero con este proyecto yo tenía el control de la situación. Sabía qué se estaba haciendo, cómo dirigirlo, y cómo sería lo próximo que sucedería (...)

Hacer un cortometraje en cuarentena, al principio, fue difícil. Pero se convirtió en la forma de evadirme de una realidad que se me hacía penosa y que, sin embargo, llegué a entenderla. Tan sólo con mi imaginación, un móvil, un ordenador y cuatro paredes fueron suficientes para lograrlo...”

— Alma (estudiante de C.A.): “Rodar confinados en mi caso, suponía un nuevo reto en mi familia, algo que nos motivaba a la vez que nos enseñaba, no sólo a mí, el alumno; sino a todos. Aprendimos en familia. Estos trabajos hicieron que no nos volviésemos un poco más locos con el confinamiento, nos ayudaron y unieron.

Todo el trabajo lo hice sólo con un móvil: edité, grabé el sonido, realicé fotos, comentarios, stop motion... ¡Incluso un corto entero! Sin recursos y con mucha imaginación pude sacar el trabajo adelante. Dejando de lado los contratiempos, fue una experiencia increíble, maravillosa, divertida y super gratificante en cuanto a unir a la familia.”

Atrapados en el deseo de aprender

Un buen maestro es, fundamentalmente, una persona sabia Jaume Martínez Bonafé

"... una película hermosísima, Buda explotó por vergüenza, sobre una niña de seis años, en el Afganistán de los talibanes, que trata de resolver infinidad de dificultades porque quiere ir a la escuela. En esta niña ha crecido el deseo y cree que la escuela puede ser divertida. Esa potencia que mueve a un sujeto a querer estar en la escuela, esto lo tiene que provocar el maestro o la maestra. (...) Esto tiene que construirse como un saber de formación Inicial y permanente. Para eso tienes que ser un maestro apasionado". Jaume M. Bonafé: Un buen maestro es, fundamentalmente, una persona sabia

Como tuvimos ocasión de mostrar en la entrada anterior, el desarrollo del proyecto ponía de manifiesto, una vez más, el compromiso desplegado por el profesorado durante el confinamiento por la Covid19. En este caso, el de un grupo de enseñantes del IES María Soliño que tomaron las riendas de la situación. Eran conscientes de la riqueza de alcanzar conocimiento cuando surge del deseo de aprender y disfrutar con lo que se aprende.

Por los componentes de deseo y recreación que incorpora, aunque nos aleje momentáneamente de nuestro proyecto, repararemos, un instante, en el mural que se recoge en la siguiente imagen (una reinterpretación de La creación de Adán de Miguel Ángel, que incorpora la imagen de dos mujeres).

ampliar foto Reinterpretación de la obra de Miguel Ángel ‘La creación de Adán’. Estudiantes del Bachillerato de Artes. IES María Soliño. Coordinación docente de Luz Beloso y Roberto Brañas Concello de Moaña

Esta recreación ha sido un obra reciente (noviembre de 2020) de un grupo de estudiantes, del bachillerato de artes del IES María Soliño y, a nuestro juicio, ilustra con claridad el “sentirse atrapados en el deseo aprender”. La preparación y el trabajo de clase que hay detrás, el concurso de ideas a que dio lugar y la realización del mural, coordinados por docentes como Luz Beloso y Roberto Brañas, muestra el aprendizaje logrado por unos estudiantes al tratar de responder a una solicitud del Concello de Moaña (Pontevedra).

La idea fue de la estudiante Sabela Ledet y el lienzo las paredes exteriores de la Plaza de Abastos de Moaña. Técnica y estéticamente el resultado es brillante y la riqueza del aprendizaje adquirido, desde el deseo y el disfrute con lo aprendido, es evidente.

Los profesionales de las enseñanzas de las artes tienen muy claro que el valor de los aprendizajes artísticos puede ser perecedero, si se calcula en términos contables o de carrera profesional. Sin embargo, la riqueza que suministra puede ser inagotable. El rendimiento profesional a futuro no depende de ellos y sus estudiantes, la riqueza, sí.

Arte y colaboración

El marco previo enunciado nos permite retomar con todo su sentido el proyecto OSOliño Films. Inesperadamente en el mes de marzo de 2020 se enfrenta a la declaración del estado de alarma y a la realidad de estudiantes confinados. Pero el curso continuaba y la labor iniciada en trimestres anteriores debía avanzar. Las alumnas y los alumnos de Cultura Artística retoman la tarea y se ponen manos a la obra.

Volvieron a los rodajes, aunque las temáticas ahora eran otras, más pegadas a la situación de pandemia. Rodaban en sus casas, contando con la colaboración de las familias. En muchos de sus cortos de vídeo podemos observar la presencia de los familiares “...a los que hay que agradecer su colaboración y esfuerzo, en ocasiones en circunstancias difíciles”, comenta Luz Beloso.

El proyecto recobraba vida e iban apareciendo todo tipo de producciones: Cortos de terror como Alarma-Curta Confinada de la alumna Icíar del Río, o A colada pantasma de Lúa Lelia. Vídeos de ánimo y resistencia como Resistirei, IES Maria Soliño, resultado de un trabajo en colaboración de profesorado, estudiantes y familias. La fantástica vídeo-creación “20 ABRIL” pola Asociación de Mulleres “As faltriqueiras", realizada por Alma Corrales Loira, estudiante de Bachillerato, con la colaboración de su familia y la Murga As Faltriqueirasde Bueu, con el propósito de celebrar el fin del confinamiento y la llegada de la nueva normalidad...

El resultado de todo este esfuerzo fue la creación de cerca de medio centenar de vídeos realizados en confinamiento.

Arte y emoción

A veces necesitamos contar con una muestra de trabajo conjunto y sentirnos coparticipes de una idea que orienta, marca dirección. Éste fue el propósito del corto de vídeo Resistirei, IES Maria Soliño, producido en un momento clave cuando los estudiantes estaban separados, unos de otros, y lo que se pensaba para quince días se fue alargando.

En pleno confinamiento, recluidos en casa, el alumnado de Cultura Audiovisual quiso coordinar la realización de un proyecto propio de apoyo y resistencia. Querían crear una obra artística que les hiciera sentirse juntos. No sería fácil.

Dos estudiantes tomaron la dirección de esta producción, formaron grupo y empezaron a convocar a compañeras y a compañeros, a familiares... Algunas profesoras como Alba Sierra contactaron con el resto de docentes y, dirigidos por Alma Corrales comenzaron a repartirse trocitos del clásico del Dúo Dinámico: Resistiré.

"Resistirei, IES Maria Soliño", con la participación de profesorado, estudiantes y familias IES María Soliño

La tarea les llevó tiempo. Xulio Abal, profesor de Música del IES María Soliño, se hizo cargo de la edición musical. Trató de afinar voces y acompasarlas a la melodía. Había que ensamblarlo todo.

Todo un reto Ilustración de @LuzBeloso Xulio Abal (Profesor de Música del IES María Soliño) “Una de las cosas más complicadas fue conseguir que toda la canción sonara uniforme. Cada uno había grabado su parte en su casa, en habitaciones grandes, pequeñas, en exteriores… los volúmenes y el sonido son muy distintos, a veces les cuesta grabar sobre una base, o se escucha de fondo mientras graban… corregir todo eso y hacer que suene como una canción es todo un reto. Hay que coger cada pequeña grabación por separado, montarlas en el Logic coordinándolo con el vídeo, corregir los volúmenes, los tempos, conseguir que suenen tímbricamente próximos… fueron muchas horas de trabajo”.

Más tarde tendrían que editarlo, unir todos los trocitos de vídeo, hacer las transiciones y conseguir un producto correcto.

Querían, también, transmitir un mensaje de resistencia ante las adversidades y de ilusión con la vuelta.

Alumnado, familias y profesorado se unieron en el grito: resistiré. La creación era una respuesta colectiva a la necesidad de saber y de sentirse juntos en un proyecto común que les unía y emocionaba, incluso a distancia.

“Al final cuando conseguimos publicarlo, habían pasado tranquilamente quince días. Aun así, y sabiendo que habían aparecido muchos más ‘resistiré’ en las redes sociales, para nosotros este vídeo era el mejor, era el nuestro.

Fue un trabajo emocionante. A pesar del cierto retraso en su producción, el vídeo tuvo muchas visitas. Llegó a todas las casas, al alumnado... Fue un momento de ilusión, de ánimo... Un empujón, una declaración de... ‘bueno estamos aquí, para lo que necesitéis y seguimos juntos’. Quizá no es el mejor vídeo, pero representa la unión de todos los que formábamos la comunidad del María Soliño”, afirma Luz Beloso.

Arte y técnica

La tarea continuaba y el proyecto seguía progresando. Había que avanzar en el dominio técnico y lograr producciones cada vez de más ajustadas y con mayor valor comunicativo, aunque estaban mermados en recursos de grabación y edición.

Sus herramientas eran el móvil (“O móbil salvoume a vida para traballar co alumnado”), las apps de uso libre (sobre todo YouCut ) y, en unos casos, el ordenador de casa y algún software de edición de vídeo (OpenShot). Con estas herramientas y en estas condiciones aprendieron a hacer animaciones y manejarse con dos técnicas: Stop motion y animación 2D.

La descripción que hace Luz Beloso de la tarea de Stop motion en el Blog de ARTESoliño 2019/20 parte de una grabación inicial de motivación y explicación a cargo de la profesora. A continuación, les facilita algunas URL de aplicaciones de edición de vídeo para móvil, además de otras de acceso a fondos musicales... También, algunas ejemplificaciones que puedan servir de inspiración... Información sobre el modo de contactar con la profesora y con el resto de las compañeras y compañeros, tutoriales comentados por la profesora, etc. El resultado de este aprendizaje ha sido espléndido. A continuación, incorporamos el corto de vídeo de animación Todo estará ben, realizado por la entonces estudiante de 1º de Bachillerato, Sabela Ledet, mediante esta técnica de Stop motion.

Todo estará ben. Un trabajo de la alumna Sabela Ledet de Cultura Audiovisual del Bachillerato de Artes. OSOliño Films. Profesora coordinadora: Luz Beloso

El dominio técnico tenía que estar al servicio de lo que sentían y vivían. Como ya hemos afirmado, aquello que concierne al estudiante, atañe al aprendizaje y debe ser objeto de tratamiento curricular. La técnica que aprendiesen y la creación que realizaran debían ponerse al servicio del mensaje, en este caso, generar confianza. El lema era: todo iba a salir bien.

Luz Beloso nos comenta que este corto había logrado montar una creación poética, a su juicio, realmente reseñable. Refleja la idea de cómo, a pesar de la tormenta, había que aguantar el envite. Lo mismo que sucedía con el espantapájaros del vídeo, resistiéndose al viento, la tormenta, la marea... que al final los pájaros vuelven, llega la calma y todo pasa. Simboliza perfectamente ese mensaje de esperanza, que se pedía. “Lo hizo de una forma preciosa. Para mi, es una pequeña joya”.

En referencia a la otra técnica, la de animación 2D, la calidad del aprendizaje conseguido fue igualmente encomiable. Podemos observarlo en el corto de Animaciones de cuarentena.

Animacións de corentena. Música de Xulio Aba, XABAL- Rumba C. Profesora coordinadora: Luz Beloso. IES María Soliño, Cangas do Morrazo

Esta animación surge de una tarea descrita en el Blog de ARTESoliño sobre cómo hacer animaciones, que incorpora además un tutorial sobre Animation Desk. En esta ocasión, los estudiantes de Dibujo y algunos estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria crearon trocitos de animación. Los trocitos se unieron y con la música, una recreación del profesor de Música de instituto, consiguieron hacer algo diferente.

“En Dibujo estamos siempre haciendo dibujos sobre papel... y pensé que era buen momento en confinamiento para utilizar una herramienta tecnológica, ya que todos tenían móvil. La verdad es que resultado fue muy bueno, a mí me encanta”, afirma Luz Beloso.

Arte y compromiso

El 17 de mayo fue el día de las letras gallegas y una efeméride con esta tradición cultural pedía una respuesta acorde.

Decidieron realizar en colaboración una vídeo-creación que titularon Fiestra ô mar e â cibdade. Carvalho Calero (Ventana al mar y a la ciudad. Carvalho Calero). Crearon una ilustración en vídeo de un poema, del mismo nombre, del escritor gallego Ricardo Carvalho Calero.

Fiestra ô mar e â cibdade. Carvalho Calero. Vídeo-creación de los estudiantes Aaron Fernández, Icíar del Río, Judith Misa, Moisés García, Noela Paz, Alma Corrales, Noa Mariño, Leire González. Profesora coordinadora: Luz Beloso

El alumnado de Cultura Audiovisual respondió rápidamente a la propuesta. Crearon un grupo de WhatsAppal que llamaron Carvalho Calero. Fue el medio que utilizaron para coordinarse. Repartieron las estrofas del poema, que debían ilustrarse con trocitos de vídeo.

Finalistas del X Concurso de Cortos AS-PG Asociación Sociopedagógica Gallega Asociación Sociopedagógica Gallega El jurado del X Concurso de Cortometrajes ASPG acordó por unanimidad declarar finalistas en la categoría Centros de enseñanza a: ♦ Carvalho Calero. Cartas Gallegas, Sabela Fernández y Maca Rocamonde (IES Arzúa)

♦ Estilo catoira , Olalla Otero Payno (CPI Progreso-Catoira)

♦ Ventana al mar y a la ciudad. Carvalho Calero, Luz Beloso (IES María Soliño) La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el 9 de diciembre. Se retransmitirá virtualmente debido a la situación sanitaria.

Al estar en casa y disponer de pocos recursos, utilizaron pequeños cortes de producciones visuales disponibles en plataformas libres de derechos.

No era necesario filmar en el mar... la red está llena de puestas de sol y de recursos libres de derechos. Cada estudiante buscaba el corte que más se ajustaba a la estrofa asignada. Aparecieron, entonces, escenas de ventana, de playas, de mar... sin salir de casa.

Podían haber caído en la tentación de pensar que en confinamiento no se podría crear y en la materia de Cultura Audiovisual no se iba a poder hacer nada. Sin embargo, demostraron que no era así y cómo utilizando materiales virtuales libres podían crear algo propio, bello y evocador.

También produjeron vídeos de compromiso social como Sen estigmas. Una reflexión surgida en confinamiento acerca de la aceptación y solidaridad que la sociedad muestra hacia las enfermedades físicas, en contraposición con el alejamiento que manifiesta ante las enfermedades psíquicas, normalmente rechazadas e incluso objeto de burlas y humillaciones.

La lucha contra la violencia machista, y el apoyo a las mujeres que la sufren, fue otra temática necesaria en confinamiento, y fue reflejada en una de las líneas de producción: OSOLiño Violeta.

Arte y confinamiento

Profesionalmente existían dos opciones o huir de la situación, engañarse a sí mismo y reiterar rutinas de enseñanza diseñadas para otro momento, o apostar por otro modo de aprender a partir de lo más específico y singular.

Es evidente que optaron por la segunda. Cada estudiante, en casa y con las herramientas de las que se les iba informando, realizaría 2 cortos de vídeo para otra de las líneas de producción de OSOliño Films, denominada Cortos confinados.

Se les dio libertad para elegir la temática, siempre relacionada con la circunstancia de estar confinados y con la recomendación de hacer partícipe de la creación a sus familias. Una forma más de motivarlos y también a las familias.

Sorprendieron creando cortos de miedo —es lo que daba de sí el momento—. Uno de ellos A colada pantasma (La lavadora fantasma), de la alumna por Lúa Lelia, que se muestra a continuación, empieza con un plano imposible, introduciendo la cámara dentro del tambor de la lavadora. En clase ya habían contado la técnica de los planos imposibles, al ir abordando las posibilidades del lenguaje cinematográfico.

A colada pantasma por Lúa Lelia Santos, alumna de Cultura Audiovisual, Bachillerato OSOLiño Films

También comenta Luz Beloso otro de los cortos, Sobre os ombreiros. Este vídeo hace referencia a las cargas ideológicas y culturales que conforman nuestras ideas y comportamientos habituales desde nuestro nacimiento. El consentimiento de la violencia machista y la asignación de papeles sociales distintos según el género ha sido una de esas cargas. El corto ha sido seleccionado por el Ayuntamiento de Cangas como referente para este 25N (Día Internacional de la eliminación de la Violencia hacia las mujeres) y así lo ha difundido en redes sociales.

Técnicamente el relato se monta sobre un plano secuencia y la historia se cuenta al revés, como si la cámara diera marcha atrás. Es un relato de terror producido por un grupo de estudiantes de Cultura Audiovisual de 1º de Bachillerato y editado por Lúa Lelia en el que participan también su hermana y su madre.

Igualmente, en confinamiento, crearon vídeos musicales como el que tiene de protagonistas a Alba Boullosa y a su gata.

Arte y entretenimiento

La productora creada contaba con una sección denominada Osoliño TV. En ella se incorporaron tutoriales de cocina, tareas entretenidas para los más pequeños de la casa. Vídeos de recetas, tutoriales sobre manualidades... Píldoras audiovisuales a modo de pequeños programas del tipo Art Attack que emiten cadenas de televisión.

Había mucha demanda en la red y a Luz Beloso como profesora le pedían, a veces, que produjera alguna creación destinada a niñas y niños para hacer en casa durante el confinamiento. Hacer algo creativo y sugerente.

Se pensó, entonces, que los estudiantes de Artes del instituto podrían hacer algo de este estilo. Eran artistas y ejercerían profesionalmente como tales. Presentaron algunos trabajos y se colgaron en el canal de la productora.

Mostramos, a continuación, uno de ellos. Hecho por la estudiante de Bachillerato Candela Eirea. Se trataba de un tutorial de fabricación de un pequeño búho con un rollo de papel higiénico. Es muy sencillito y destacamos cómo lo cuenta para niñas y niños que están en casa.

Manualidades con Candela. Una alumna talentosa y generosa que en pleno confinamiento comparte este tutorial para l@s más peques de la casa OSOLiño Films

Estos estudiantes de Cultura Audiovisual producían creaciones realmente útiles, que no solo fuesen un ejercicio de clase, sino que sirvieran como entretenimiento valioso en confinamiento. El corto se fue compartiendo en rrss para que llegara al máximo de posibles destinatarios.

También recrearon representaciones de cuadros famosos de una manera verdaderamente sugerente.

Recreaciones. Estudiantes de Bachillerato del IES María Soliño

Arte y difusión

A pesar del confinamiento consiguieron crear y mantener la productora OSOliño Films, trabajando cada uno desde casa, separados pero unidos, profesorado, alumnado y familias. Sin la participación de todos no hubiera sido posible.

Montar la productora de vídeos y organizar el Festival de cortos OSOliño era lo mismo, solo hacía falta crear una web de soporte y difusión.

Una buena recompensa al trabajo de un estudiante es su repercusión fuera del aula. Esto les hace sentirse orgullosos de su trabajo. El festival cubría también este propósito, aunque dadas las circunstancias, tuvo que celebrarse de mamera virtual el 30 de junio de 2020.

Había que categorizar los cortos de acuerdo con el formato, la temática y la calidad, tratando de ajustarlos a las exigencias de cualquier festival. Los subieron catalogados a la web creada para el evento.

ampliar foto Página inicial de la web del Festival online de cortos OSOliño Filns

Ahora, había que dar a conocer el evento. Cuidaron su difusión en rrss, en Instagram, Facebook y Twitter. Era importante que la posible audiencia estuviera pendiente. Pero sobre todo los estudiantes, a los que se les brindaba la oportunidad de visionarlos con sus familias; de eso se trataba. Abrieron un canal en YouTube con más de 50 vídeos, subidos en plena cuarentena y crearon un vídeo promocional de invitación al festival.

Arte y futuro

En la actualidad se continúa con esta senda abierta (el 30 de octubre de 2020 se celebró el “Corto Festival para Samain. OSOliño”). El compromiso del alumnado y las familias fue claro, la recompensa valiosa fue la del reconocimiento, y el sueño sigue avanzando... Esperan poder estrenar sus cortos el próximo año en un festival presencial, quizás en un cine de verano al aire libre, con su idea inicial de luchar contra la Intolerancia junto a los compañeros, las compañeras y los vecinos de Cangas.

Habían aprendido a esperar con ilusión, atareados en construir un futuro que mereciese la pena, tratando de superar la adversidad e incluso saliendo fortalecidos, de transformar la realidad, llenándola de Ilusión con mucho arte.

Animación por transparencias. Autoras: Sabela Ledet y Elia Nogueiras OSOLiño Films

Lo bonito de todo este proceso es que aprendían al mismo tiempo que se divertían y, en este caso, implicaban también a las familias.

“Intenté que el aprendizaje fuese lo más práctico posible. La cultura visual, como materia, puede organizarse para su enseñanza de muchas maneras. Se puede hablar de tipos de planos, de la regla de 180 grados y de un montón de cosas más, o aprender estos conceptos y su sentido poniéndolos en práctica. Hablar de animaciones, o de los títulos de crédito que están hechos con animaciones no tiene sentido si no las creas. Se trata de que los estudiantes tuvieran experiencia práctica de todo aquello que se considera Cultura Audiovisual”, afirma Luz Beloso.

Aprendemos al ser conscientes de nuestro crecimiento y sentirnos acompañados mientras nos zambullimos en la compresión de aquello que nos concierne.

* Luz Beloso es Ilustradora gallega y profesora de Dibujo y Cultura Audiovisual en el Bachillerato de Artes del IES María Soliño.



** Agradecemos la colaboración de la comunidad educativa del IES María Soliño por apoyar este tipo de experiencias innovadoras y de manera especial a los estudiantes de la materia de Cultura Audiovisual. Hubiera sido imposible elaborar esta entrada sin sus producciones que generosamente ponen a nuestra disposición en el canal OSOliño Films.