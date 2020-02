Últimas noticias del coronavirus, en directo | El Ibex cae un 3,45% en la apertura

EL PAÍS

OMS: Las medidas preventivas para evitar contagios del Covid-19 son las mismas que contra la gripe. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó este jueves que el COVID-19 no debe ser comparado con una gripe común, pero admitió que las medidas de prevención para evitar el contagio son similares. "Si me pidieran sugerencias para prevenir este virus daría consejos similares que en una gripe: lavar las manos frecuentemente, no tocar la cara con las manos", ha dicho. "Aunque científicamente no sea igual a la gripe, los principios básicos de prevención son los mismos".