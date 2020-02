México permite atracar a un crucero rechazado de varios puertos por temor al coronavirus

México ha permitido finalmente atracar en un puerto al crucero Meraviglia, con 6.000 pasajeros, que había sido rechazado porque se creía que uno de sus tripulantes estaba infectado con el coronavirus. Después de estar varado durante cinco horas este miércoles, las autoridades han permitido al crucero atracar en Cozumel, en el Estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano. La embarcación turística provenía de Jamaica, donde recibió la negativa a pesar de que no había ningún caso confirmado a bordo. La nave también escuchó un no en las Islas Caimán. En un primer momento, las autoridades portuarias mexicanas habían rechazado el arribo, pero tras la confirmación de que el paciente no tenía el virus proveniente de Wuhan se ha otorgado finalmente la luz verde.

El pánico global generado por el contagio del Covid-19 ha alcanzado niveles absurdos. Después de que dos puertos del Caribe demoraran durante todo el martes al crucero Meraviglia y finalmente lo rechazaran, las autoridades portuarias de Cozumel habían negado el desembarco, previsto para el 27 de febrero. Este miércoles, la secretaria de Salud del Estado de Quintana Roo descartó que el tripulante estuviera infectado. Pero para llegar a esa decisión antes se dejó varadas en el Caribe a más de 4.500 turistas y 1.600 tripulantes. Está previsto que la nave pueda desembarque en las próximas horas.

El cierre de las puertas se debió al pánico generado por un supuesto caso de contagio a bordo. Uno de los tripulantes, que abordó la embarcación en Miami después de llegar de Manila (Filipinas) tenía síntomas parecidos a los provocados por el virus de Wuhan. Sin embargo, la empresa ítalo-suiza MSC, propietaria de la nave, aseguró que los estudios médicos probaban que se trataba de un caso de influenza tipo A y explicó que se había comunicado con el Gobierno mexicano para enviar copias de los análisis médicos. “En ambos casos, el barco fue rechazado simplemente por motivos basados en el miedo”, había dicho la compañía en relación a la decisión de los puertos de Jamaica y la isla Gran Caimán.

Existe el rumor de que un crucero con persona infectada con coronavirus se dirige a Cozumel. Informé en conferencia de prensa que una persona dio positivo a Influenza tipo A.



No cumple con definición operacional para COVID-19. pic.twitter.com/254o0D7aRP — Alejandra Aguirre (@AleAguirreC_) February 26, 2020

Menos de 24 horas después, el miedo había alcanzado a México. "Se recibió la notificación de llegada de un crucero proveniente de Jamaica, el cual supuestamente tenía un pasajero a bordo con síntomas de enfermedad respiratoria aguda", señaló en conferencia de prensa Alejandra Aguirre, secretaria de Salud del Estado de Quintana Roo, entidad donde se encuentra Cozumel. "Tenemos ya información sobre el paciente y afortunadamente no es un caso de coronavirus, de tal manera que continuamos sin casos en Quintana Roo", agregó. Pero el mensaje de las autoridades sanitarias finalizaba ahí. Tras horas de incertidumbre, el Gobierno mexicano dio finalmente luz verde.

El pánico por el veloz contagio del virus no había alcanzado a América Latina hasta este martes, cuando Brasil confirmó su primer caso positivo con un turista que viajó a Italia y lo contrajo allí. La noticia reforzó la paranoia que hasta esta semana no se había desatado en el continente americano. Las tres negativas han dejado hasta ahora a la nave varada en medio del mar Caribe.