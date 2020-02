Mapa de expansión y claves para entender el coronavirus de Wuhan

Coronavirus Europe panel Datos actualizados a 27 de febrero (10.00 hora peninsular española)

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, surgido en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019, ha causado una de las mayores crisis sanitarias de los últimos años cuyas consecuencias, no solo sanitarias sino también económicas y sociales, son todavía impredecibles. La epidemia se extiende ya a 40 países, con más de 80.000 afectados. Sin embargo, aunque el principal foco de infección sigue siendo la provincia china de Hubei, fuera de las fronteras del gigante asiático el virus suma también un importante número de afectados en Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán e Italia. Y acaba de saltar a América Latina: este miércoles se dectó el primer caso, el de un brasileño que viajó al norte de Italia.

Casos diagnosticados





50 100 500

Estas son las certezas e incertidumbres sobre el virus y la enfermedad asociada:

1 Qué es el virus y cómo se contagia

El SARS-CoV-2 es un coronavirus, una extensa familia de virus que afectan al ser humano y varias especies de animales. Hasta el momento, se habían identificado seis que pudieran enfermar a una persona: cuatro que causan el resfriado común, el del SARS (surgido en 2002 también en China) y el del MERS (en 2012, en Arabia Saudí). El nuevo coronavirus de Wuhan afecta a las vías respiratorias y puede provocar desde un cuadro leve, con tos seca y fiebre, a síntomas mucho más graves como insuficiencia respiratoria aguda y neumonías que pueden ocasionar la muerte.

Los coronavirus son conocidos así por las puntas en forma de corona en la superficie del virus. Es un virus ARN, con ácido ribonucleico como material genético, como la gripe. Los coronavirus afectan solo a animales, aunque algunos pueden transmitirse a humanos. Se desconoce aún de qué animal procede el Covid-19. Persona infectada Contagio humano-humano El contagio se da solo por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras. 2 metros Es la distancia a la que puede transmitirse el virus de humano a humano. También puede transmitirse por contacto con una superficie contaminada. Incubación Si se entra en contacto con el virus, este tardará hasta dos semanas en incubarse y aparecer los síntomas Persona contagiada El SARS tenía también un período de incubación de 14 días, mientras que el MERS bajaba a 12. La gripe común tarda solo dos días en presentar síntomas. 14 días Presenta síntomas y los análisis dan positivo Caso bajo investigación Si dos análisis resultan negativos Persona curada o no contagiada Los coronavirus son conocidos así por las puntas en forma de corona en la superficie del virus. Es un virus ARN, con ácido ribonucleico como material genético, como la gripe. Los coronavirus afectan solo a animales, aunque algunos pueden transmitirse a humanos. Se desconoce aún de qué animal procede el Covid-19. Persona infectada Contagio humano-humano El contagio se da solo por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras. También puede transmitirse por contacto con una superficie contaminada. 2 metros Es la distancia a la que puede transmitirse el virus de humano a humano. Incubación Si se entra en contacto con el virus, este tardará hasta dos semanas en incubarse y aparecer los síntomas. Persona contagiada El SARS tenía también un período de incubación de 14 días, mientras que el MERS bajaba a 12. La gripe común tarda solo dos días en presentar síntomas. 14 días Presenta síntomas y los análisis dan positivo Caso bajo investigación Si dos análisis resultan negativos Persona curada o no contagiada Los coronavirus son conocidos así por las puntas en forma de corona en la superficie del virus. Los coronavirus afectan solo a animales, aunque algunos pueden transmitirse a humanos. Se desconoce aún de qué animal procede el Covid-19. Es un virus ARN, con ácido ribonucleico como material genético, como la gripe. Persona infectada Contagio humano-humano El contagio se da solo por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras. También puede transmitirse por contacto con una superficie contaminada. Debe limpiarse con un desinfectante y el virus se inactivará en 5 minutos. 2 metros Es la distancia a la que puede transmitirse el virus de humano a humano. Incubación Si se entra en contacto con el virus, este tardará hasta dos semanas en incubarse y aparecer los síntomas Persona contagiada El SARS tenía también un período de incubación de 14 días, mientras que el MERS bajaba a 12. La gripe común tarda solo dos días en presentar síntomas. 14 días Presenta síntomas y los análisis dan positivo Caso bajo investigación Si dos análisis resultan negativos Persona curada o no contagiada Los coronavirus son conocidos así por las puntas en forma de corona en la superficie del virus. Los coronavirus afectan solo a animales, aunque algunos pueden transmitirse a humanos. Se desconoce aún de qué animal procede el Covid-19. Es un virus ARN, con ácido ribonucleico como material genético, como la gripe. También puede transmitirse por contacto con una superficie contaminada. La superficie debe limpiarse con un desinfectante y el virus se inactivará en 5 minutos. Persona infectada Contagio humano-humano El contagio se da solo por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras. 2 metros Es la distancia a la que puede transmitirse el virus de humano a humano. Incubación Si se entra en contacto con el virus, este tardará hasta dos semanas en incubarse y aparecer los síntomas. Persona contagiada El SARS tenía también un período de incubación de 14 días, mientras que el MERS bajaba a 12. La gripe común tarda solo dos días en presentar síntomas. 14 días Presenta síntomas y los análisis dan positivo Caso bajo investigación Si dos análisis resultan negativos Persona curada o no contagiada

Todavía no se ha podido determinar con precisión el mecanismo de contagio, aunque la hipótesis más aceptada por analogía con otras infecciones similares es que la transmisión entre humanos se produce por el contacto con secreciones que el portador del virus genera al toser o estornudar. Los científicos creen que es posible infectar a otra persona durante el periodo de incubación, es decir, cuando todavía no se presentan síntomas, pero este extremo tampoco ha sido corroborado. En cuanto al contagio entre animales y humanos, no se ha conseguido identificar la especie desde la que el virus saltó a una persona.

2 Letalidad de la enfermedad

El porcentaje de fallecimientos por la enfermedad Covid-19 oscila entre un 2% y un 4% en China y en alrededor de un 0,7% fuera del país asiático, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ellos, el mayor porcentaje se sitúa en las franjas de edad más altas. El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) asegura que en la última campaña de gripe en España, 525.300 personas resultaron infectadas, de las cuales murieron 6.300, lo que coloca la tasa de mortalidad en un 1,2%.

Tasa de mortalidad del coronavirus La expansión del 2019-nCov ha sido mucho más rápida que la de otros coronavirus pero su mortalidad es mucho más baja. 40% 5% 36% MERS (2012) 35 4 El coronavirus dentro de Wuhan ha registrado una tasa de mortalidad de entre el 2% y el 4% 30 25 3 20 2 15 10 10% SARS (2003) Gripe común según el CSIC 1,2 1 Coronavirus fuera de Wuhan 5 0,7 Zona ampliada Gripe común según el CDC 0,1 0 0 Tasa de mortalidad del coronavirus La expansión del 2019-nCov ha sido mucho más rápida que la de otros coronavirus pero su mortalidad es mucho más baja. 40% 5% 36% MERS (2012) 35 4 El coronavirus dentro de Wuhan ha registrado una tasa de mortalidad de entre el 2% y el 4% 30 25 3 20 2 15 10 10% SARS (2003) Gripe común según el CSIC 1,2 1 0,7 Coronavirus fuera de Wuhan 5 Zona ampliada Gripe común según el CDC 0,1 0 0 Tasa de mortalidad del coronavirus La expansión del 2019-nCov ha sido mucho más rápida que la de otros coronavirus pero su mortalidad es mucho más baja. 40% 5% 36% MERS (2012) 35 4 El coronavirus dentro de Wuhan ha registrado una tasa de mortalidad de entre el 2% y el 4% 30 25 3 20 2 15 Gripe común según el CSIC 10 10% SARS (2003) 1,2 1 Coronavirus fuera de Wuhan 5 0,7 Zona ampliada Gripe común según el CDC 0,1 0 0 Tasa de mortalidad del coronavirus La expansión del SARS-CoV-2 ha sido mucho más rápida que la de otros coronavirus pero su mortalidad es mucho más baja. 40% 5% 36% MERS (2012) 35 4 El coronavirus dentro de Wuhan ha registrado una tasa de mortalidad de entre el 2% y el 4% 30 25 3 20 2 15 Gripe común según el CSIC 10 10% SARS (2003) 1,2 1 Coronavirus fuera de Wuhan 5 0,7 Zona ampliada Gripe común según el CDC 0,1 0 0

Incidencia según la edad El mayor número de personas infectadas se concentra entre los 40 y 70 años, pero es el grupo de los mayores de 60 años el que concentran la mayor mortalidad. Edad Casos Muertos Mortalidad 0 300 0% 15% 0 10.000 0-9 0 10-19 0,2 20-29 0,2 30-39 0,2 40-49 0,4 50-59 1,3 60-69 3,6 70-79 8,0 + de 80 14,8 Análisis de 44.672 casos registrados hasta el 11 de febrero de 2020. Incidencia según la edad El mayor número de personas infectadas se concentra entre los 40 y 70 años, pero es el grupo de los mayores de 60 años el que concentran la mayor mortalidad. Edad Casos Muertos Mortalidad 0 300 0% 15% 0 10.000 0 0-9 10-19 0,2 20-29 0,2 30-39 0,2 40-49 0,4 1,3 50-59 3,6 60-69 70-79 8,0 + de 80 14,8 Análisis de 44.672 casos registrados hasta el 11 de febrero de 2020. Incidencia según la edad El mayor número de personas infectadas se concentra entre los 40 y 70 años, pero es el grupo de los mayores de 60 años el que concentran la mayor mortalidad. Edad Casos Muertos Mortalidad 0 300 0% 15% 0 10.000 0-9 0 10-19 0,2 20-29 0,2 30-39 0,2 0,4 40-49 1,3 50-59 3,6 60-69 8,0 70-79 14,8 + de 80 Análisis de 44.672 casos registrados hasta el 11 de febrero de 2020. Incidencia según la edad El mayor número de personas infectadas se concentra entre los 40 y 70 años, pero es el grupo de los mayores de 60 años lo que concentran la mayor mortalidad. Edad Casos Muertos Mortalidad 0 300 0% 15% 0 10.000 0-9 0 10-19 0,2 20-29 0,2 30-39 0,2 0,4 40-49 1,3 50-59 3,6 60-69 8,0 70-79 14,8 + de 80 Análisis de 44.672 casos registrados hasta el 11 de febrero de 2020.

3 La expansión del virus

El avance de la epidemia toma cada vez más fuerza en Europa a través del norte de Italia, con más de 400 casos positivos. Lombardía es la región más afectada, aunque las autoridades italianas han informado de los primeros casos en el sur del país. Alemania, Francia, Reino Unido y España son, además de Italia, los países europeos con más casos de personas infectadas, si bien la mayoría son turistas italianos o ciudadanos que acababan de regresar del norte de Italia. La Comisión Europea ya ha expresado su temor de que la expansión del virus provoque un cierre de fronteras por una alerta sanitaria.

Casos diagnosticados





50 100 500

En España, son 14 las personas detectadas que se han contagiado con el coronavirus. Dos de ellos, uno en La Gomera (el 31 de enero) y otro en Palma de Mallorca (el 9 de febrero) ya han sido dados de alta. De los nuevos positivos, cuatro se encuentran ingresados en Tenerife, dos en Madrid, uno en Barcelona y otro en Castellón. Además, en Adeje (Tenerife) un millar de personas permanecen aisladas en un hotel donde se hospedaban cuatro italianos que dieron positivo. El Ministerio de Sanidad ha recomendado no viajar a China, Japón, Corea del Sur, Irán, Singapur y el norte de Italia.

Fuentes: Organización Mundial de la Salud (OMS), Comité de Salud de China, Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), Ministerio de Sanidad, Jama Network, Universidad de Sevilla.