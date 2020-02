Un nuevo caso en Sevilla eleva a 10 el número de hospitalizados por coronavirus en España

Andalucía, Madrid y Cataluña han confirmado este miércoles tres nuevos casos de coronavirus. Con ellos, España ha registrado en algo más de 36 horas 10 casos positivos, que se suman a los dos primeros afectados, en La Gomera (el 1 de febrero) y Palma de Mallorca (el 10 de febrero), que ya fueron dados de alta hace días. De los diez nuevos contagiados, cuatro se encuentran ingresados en Tenerife —el médico italiano que dio positivo en la tarde del lunes, su esposa y otros dos italianos de su hotel—, dos en Madrid, dos en Cataluña, uno en Sevilla y otro en Castellón. Con ellos, son 12 las personas detectadas en España que se han contagiado de Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus, desde el inicio de la crisis.

Sanidad ha elevado a nivel nacional el riesgo de transmisión local de bajo a moderado, según ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, este miércoles. Una medida que se adopta "por prudencia", "para que los sistemas sanitarios estén alerta". Simón ha matizado que "en la mayoría del país, el riesgo es bajo. En las zonas donde hay casos, claramente es moderado, y puede ser incluso alto", ha dicho en una rueda de prensa.

El primer caso en España fue confirmado el 1 de febrero en la isla canaria de La Gomera. El paciente era un ciudadano alemán que se contagió en Baviera por un compañero de trabajo. Estuvo aislado en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de la isla. Varias personas de su grupo estuvieron en observación, pero no manifestaron el virus. En Palma de Mallorca se confirmó el segundo caso el 10 de febrero. El infectado era un ciudadano británico residente en la isla. Regresó el 29 de enero de un viaje de esquí a los Alpes franceses, durante el que mantuvo un estrecho contacto con un grupo en el que fueron diagnosticados otros seis británicos. Estuvo aislado en el hospital de Son Espases, con un diagnóstico leve.

Estos son los casos de las últimas horas:

Canarias

La noche del lunes, un turista italiano que se encontraba de vacaciones en el sur de Tenerife dio positivo en coronavirus, conviertiéndose en el tercer caso confirmado en España. El paciente, un médico procedente de Lombardía, acudió a un centro médico tras presentar los síntomas, y fue ingresado y aislado en buen estado de salud en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. El martes por la mañana se confirmó el positivo de su esposa.

Por la noche, también se confirmaron los contagios de otros dos italianos del círculo más próximo al del matrimonio, formado por ocho personas, todos alojados en el mismo hotel. Ambos permanecían en el establecimiento, el H10 Costa Adeje Palace, que fue aislado con casi 800 huéspedes y 200 empleados. Del cribado de todas las personas que se encontraban aisladas en el hotel solo se han encontrado los cuatro positivos referidos, según ha informado la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz. Los cuatro se encuentran este miércoles en buen estado de salud en el Hospital Universitario de Canarias, informa Pedro Murillo.

El presidente de Canarias, Angel Víctor Torres, ha informado este martes en rueda de prensa de que se han realizado 400 análisis a turistas que se hospedan en el hotel, y que deberán permanecer obligatoriamente dentro del establecimiento hasta que las autoridades sanitarias les permitan salir.

El director general de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud, Domingo Nuñez, ha relatado que una vez que se conoció el positivo del turista italiano, la primera medida que se adoptó, consensuada con el Ministerio de Sanidad y con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, fue la contención de la infección con el establecimiento de un aislamiento inicial de 14 días, "aunque dependerá de lo que nos vayamos encontrando". Quienes no presenten síntomas podrán moverse por dentro del recinto con medidas determinadas como el uso de las mascarillas.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Arona (Santa Cruz de Tenerife) ha ratificado este miércoles la orden de cuarentena de la consejería, que lo solicitó como es preceptivo por ley.

Comunidad de Madrid

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado este miércoles el segundo caso de coronavirus, después de que la noche anterior anunciara el primero. Se trata de una persona joven, que venía del norte de Italia, que ingresó en la Fundación Jiménez Díaz, aunque ha sido trasladado al Hospital Carlos III, donde la Comunidad cuenta con una unidad especializada de aislamiento. El primer caso es el de un joven de 24 años, residente en Pozuelo de Alarcón, que viajó también al norte de Italia, y fue trasladado al Carlos III. Ambos se encuentran en buen estado de salud con síntomas leves.

Según ha explicado Yolanda Fuentes, directora de Salud Pública de la Comunidad, comenzaron a presentar síntomas el 24 y el 25 de febrero respectivamente y siguieron el protocolo adecuado, acudiendo al centro de salud para reportarlos.

Los servicios sanitarios están ahora haciendo el estudio epidemiológico: en qué lugares estuvieron y trazando todos sus contactos, aunque de momento ninguno de los conocidos ha mostrado síntomas de la enfermedad.

Cataluña

La consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, ha confirmado este miércoles en una rueda de prensa el segundo caso de coronavirus en la comunidad. El secretario de Salud Pública, Joan Guix, ha explicado que se trata de un hombre de 22 años que había viajado a Milán y que ayer fue a urgencias del Hospital Clínic, donde se encuentra ingresado, con dolor de garganta y fiebre leve. Los análisis realizados dieron positivo y ahora Salud Pública de la Generalitat está identificando los contactos cercanos al joven para prevenir nuevos casos relacionados con este.

En cuanto al primer caso detectado ayer en Cataluña, una joven italiana de 36 años residente en Barcelona, Guix ha indicado que la paciente “evoluciona perfectamente bien” y los contactos cercanos a los que se le ha recomendado aislamiento domiciliario de forma preventiva han ascendido a 33. La mujer, que no padece enfermedades previas, estuvo entre Bérgamo y Milán del 12 al 22 de febrero.

Sobre la evolución del virus en Cataluña, Guix ha admitido que, en los próximos 10 días, “puede haber cierto goteo de casos”. “Pero mientras sean casos importados, no nos preocupa tanto, porque podemos detectarlos y apartarlos. Estaríamos más preocupados si tuviésemos casos comunitarios, como Italia”, ha agregado. Guix ha recordado que el despliegue internacional de la OMS y los países “no es por la gravedad de la enfermedad, sino porque quieren eliminar este virus y que no forme parte de la flora de virus que circulan habitualmente”.

Comunidad Valenciana

El primer caso registrado en la Comunidad Valenciana es el de un hombre de 31 años vecino de la localidad castellonense de Burriana, donde trabaja como chef en un restaurante. Había viajado recientemente a Milán para asistir a una despedida de soltero. Lo hizo junto a un grupo de amigos y familiares que, al parecer, “se encuentran bien”, según el círculo cercano al joven.

El paciente había acudido al Hospital La Plana, en Vila-real (Castellón) con síntomas compatibles con la enfermedad. Los primeros análisis han confirmado este martes la presencia del virus, según indicó Sanidad en un comunicado, y ha quedado ingresado en aislamiento en dicho centro.

El propio afectado ha enviado una nota de voz a su entorno próximo con un mensaje de tranquilidad. “No os tenéis que preocupar de nada. Está todo controlado. Me voy al hospital y estaré aislado 14 o 15 días, quizás menos, no saben, porque es muy flojo lo que me han encontrado. Es una gripe normal pero controlada por la pandemia que hay, pero es una gripe normal y corriente. Estoy bien”, señala.

En el mismo sentido se pronuncian fuentes de su entorno, que recalcan que el joven “está transmitiendo tranquilidad a todo el mundo; afirma que está perfecto; de hecho nos ha dicho que se acaba de levantar y que está genial, que su sintomatología es muy leve. No tiene ni fiebre”.

La consejera valenciana de Sanidad, Ana Barceló, ha anunciado este miércoles que su departamento no aportará datos sobre los casos en investigación, sino solo de los que han dado positivo, ya que “la información va cambiando diariamente o al minuto”, informa Ferran Bono. Esta decisión obedece también al propósito de evitar el alarmismo, de ser rigurosos y de buscar la proporcionalidad del problema, las principales ideas que ha destacado el presidente valenciano, Ximo Puig, en su comparecencia junto a la consejera.

Puig y Barceló han incidido en que se debe hacer vida normal. “No se ha decretado ningún cierre de fronteras, solo recomendaciones”, y por lo tanto, no hay prevista ninguna actuación como la suspensión de las multitudinarias fiestas de las fallas, q se celebran del 15 al 19 de marzo, ha añadido Puig. En cualquier caso, si la situación cambiara, sería el Ministerio de Sanidad el que debe tomar las de decisiones en este sentido.

Andalucía

El primer paciente que ha dado positivo por coronavirus en Andalucía está aislado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, confirman fuentes de la Consejería de Salud andaluza. Otros ocho casos que estaban en estudio en esta comunidad han dado resultados negativos. Este lunes por la tarde se reúne el comité asesor de Coronavirus en Andalucía, y su portavoz y responsable de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba, Inmaculada Salcedo, dará detalles sobre la evolución del virus en la comunidad.

El paciente ingresado en Sevilla, un varón de unos 60 años, "está evolucionando clínicamente bien", según ha señalado Salcedo. "Estamos muy alerta y está todo controlado", ha afirmado. También ha explicado en una entrevista en Canal Sur Radio que se están investigando todos los contactos del paciente.