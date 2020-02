Últimas noticias del coronavirus, en directo

EL PAÍS

Una estrecha colaboradora del gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, ha resultado contagiada, informa Daniel Verdú. El presidente de la región más afectada de Italia y foco principal de la expansión del virus en Europa dio negativo en el test que se realizó nada más conocer el contagio de su asesora. Sin embargo, dado que el virus podría no haberse manifestado todavía, tomó la decisión de aislarse. La noticia empezó a circular ayer cuando la rueda de prensa diaria del gobierno de Lombardía se suspendió dos minutos antes de empezar. La sala de prensa fue desalojada rápidamente. “Ha sido anulada porque una estrecha colaboradora mía ha contraído el virus”, explicó en una retransmisión en Facebook. Fontana, el vértice más alto al que ha llegado la sombra del virus, tendrá que vivir los próximos 14 días en aislamiento. “Hoy he pasado ya el día con la máscara y continuaré haciendo, de este modo, si llego a dar positivo, no podré contagiar nadie”.