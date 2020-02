Contradicciones en Irán sobre el número de muertos por el coronavirus

El Gobierno de Irán afronta una grave crisis de credibilidad por su gestión del brote de Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Ya no se trata sólo de las críticas de los ciudadanos en las redes sociales. Un diputado de Qom, la ciudad más afectada, ha asegurado este lunes que medio centenar de personas han muerto por enfermedad desde hace dos semanas, y denunciado la falta de medios en los hospitales. Mientras tanto, la última actualización del Ministerio de Sanidad habla de 64 infectados y 12 muertos en total. Irak, Kuwait y Bahréin también han informado de los primeros casos, todos ellos viajeros procedentes de Irán.

“Hasta anoche unas 50 personas habían muerto debido al coronavirus y eso es responsabilidad del ministro de Sanidad porque las medidas adoptadas para prevenir su propagación no han sido eficaces”, ha denunciado Ahmad Amirabadi Farahani, diputado por Qom, citado por la agencia de noticias iraní ILNA. Farahani ha hecho estas declaraciones tras abandonar la sesión parlamentaria de preguntas al titular del ramo, Said Namaki, que se ha celebrado a puerta cerrada. “Le he pedido al ministro que ponga en cuarentena Qom e incluso he discutido con él porque están mintiendo a la población”, ha asegurado.

Poco después, el viceministro de Sanidad, Iraj Harirchi, rechazaba esa cifra. “Si se confirma que siquiera la mitad es cierto, dimitiré”, ha dicho Harirchi durante una conferencia de prensa. De acuerdo con los datos oficiales, se han detectado 21 nuevos casos y otras 4 personas han muerto desde el domingo. Con ellos suman 12 las víctimas mortales, el mayor número fuera de China y una cantidad muy elevada respecto a los 64 infectados que se reconocen. “En la actualidad la situación casi se ha estabilizado en el país, y hemos logrado reducir el problema al mínimo”, ha asegurado Harirchi quien estaba acompañado por el portavoz del Gobierno, Ali Rabiei.

Pocos lo creen. Están acostumbrados a que la propaganda oficial maquille los desaguisados oficiales o directamente les mienta, como sintieron cuando el pasado enero las autoridades tardaron tres días en reconocer que un misil propio había derribado por error un avión de pasajeros y matado a sus 176 ocupantes. En un intento por recuperar la confianza de los iraníes, el Gobierno ofrece actualizaciones de los datos en una comparecencia diaria transmitida en directo por televisión. Pero las contradicciones y la falta de transparencia sobre cómo ha llegado el coronavirus a Irán están minando esos esfuerzos.