La crisis del coronavirus | Últimas noticias, en directo

EL PAÍS

"Los virus no conocen fronteras". Las autoridades sanitarias europeas están dando seguimiento a la expansión del coronavirus en Italia, al tiempo que recuerdan que el cierre de fronteras no es la solución. "Los virus no conocen fronteras, es solo a través de la cooperación y coordinación global que podremos contener la propagación del Covid-19", ha señalado la comisaria de Salud europea, Stella Kyriakides, en un mensaje de Twitter.

https://twitter.com/SKyriakidesEU/status/1231607106371018753?s=20