Tres nuevas muertes convierten Irán en el segundo país con más víctimas mortales del Covid-19

No hay españoles en Qom

Ante el brote de coronavirus, las embajadas occidentales en Teherán han suspendido reuniones de trabajo y recepciones, además de aconsejar a sus nacionales que no viajen a Irán si no es imprescindible. España (cuya recomendación de viaje puede encontrarse aquí) tiene una colonia de 170 personas en la República Islámica, en su mayoría mujeres casadas con iraníes y sus hijos. “En este momento, no hay ningún español en Qom”, señalan fuentes diplomáticas. La Cancillería tiene constancia de dos grupos de turistas que están de gira por el país.