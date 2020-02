Galicia paraliza la actividad en la fábrica de quesos Casa Macán y recomienda no consumir sus productos

Las autoridades sanitarias de Galicia han paralizado la producción en la fábrica de quesos Casa Macán, situada en Taboada (Lugo), y han ordenado la retirada de todos los productos elaborados allí por no poder garantizarse su seguridad alimentaria. Hay seis productos afectados: manteca cocida de vaca, queso D.O. Arzúa Ulloa, queso D.O. Tetilla, queso D.O. Arzúa Ulloa curado, queso barra Costeño y queso gallego en lonchas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta para avisar de que los consumidores que tengan en su domicilio estos productos se abstengan de comerlos y los devuelvan al punto de compra.

Los inspectores de la comunidad gallega realizaron un control oficial en la empresa Lácteos Macán SL en el que detectaron incumplimientos graves "que no pueden garantizar la seguridad de los productos allí elaborados". Por eso, las autoridades han suspendido cautelarmente todas las actividades de la industria y han ordenado la retirada de todos los productos elaborados. Los quesos están siendo retirados de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de alerta. Según la información disponible hasta el momento no se ha confirmado ningún caso asociado a esta alerta en España.

Galicia ha procedido a informar sobre la infracción a la AESAN, la agencia que se encarga de este tipo de alertas en el Ministerio de Sanidad, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Los productos han sido distribuidos a las comunidades autónomas de Galicia, Cataluña y Castilla-La Mancha. La AESAN ha trasladado la información al resto de comunidades para que continúe la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. En cualquier caso, se pide a quienes tengan en su domicilio cualquiera de estos productos que no los consuman.