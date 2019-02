Vox solicita a la Junta andaluza los datos personales de los trabajadores de violencia de género

El diputado de Vox, Francisco Serrano, ha registrado en el Parlamento andaluz una petición para requerir al Gobierno andaluz la relación con nombres y apellidos de todos los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, equipos psicosociales de los juzgados de familia y equipos de menores de la región que evalúan el riesgo que sufren las mujeres víctimas de violencia machista. Serrano pide que se le facilite el número de colegiados de sus respectivos colegios profesionales, “si estuvieran dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses” que prestan o han prestado servicios en esos departamentos entre 2012 y 2019.

“Nos han llegado denuncias de afectados que aseguran que estos trabajadores no cuentan con las capacitaciones necesarias para ejercer sus funciones en materia de violencia de género o de decisión sobre las custodias de los menores y de que, en algunos casos no están ni siquiera colegiados”, explican desde Vox sobre esta petición, adelantada por el diario Abc. Durante su etapa como juez de Familia primero y luego como abogado, Serrano ha cuestionado reiteradamente la capacidad y efectividad de los departamentos respecto de los que ha requerido información a través del Parlamento. El propio dirigente de Vox ha hecho hincapié en esta teoría a través de las redes sociales: "Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños", ha escrito en Twitter.

Su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, ha enmarcado el requerimiento dentro de “las muchas peticiones de información que Vox hará para fiscalizar el destino de las ayudas y fondos recibidos en los últimos años”. La expresidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, ha equiparado la solicitud de Vox de “depurar a trabajadores sociales de la Junta” con “las listas negras de hace 40 años”.

El partido de Santiago Abascal y el juez Serrano –que abandonó la portavocía en el Parlamento andaluz para centrarse en el trabajo dentro de la comisión de igualdad- fijaron como uno de los ejes de sus políticas el cuestionamiento y crítica de los derechos de las mujeres. Entre las 100 propuestas del programa electoral de Vox incluían la derogación de la ley de violencia de género "y de toda norma que discrimine a un sexo de otro”, el rechazo al aborto cubierto por la sanidad pública, las listas paritarias de los partidos y la supresión de "organismos feministas radicales subvencionados".

Ahora será la Mesa, en la que PP, Ciudadanos y Vox tienen mayoría, la que deberá determinar si cursa la petición del diputado de extrema derecha. “El letrado mayor deberá estudiar si la solicitud es pertinente y no va contra la Ley de Protección de Datos”, señalan desde la Cámara andaluza. “En el caso de que se acepte, habría que cursar la petición a la consejería pertinente”, explican. Las unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, equipos psicosociales de los juzgados de familia y equipos de menores están adscritas a Justicia, una cartera que depende del vicepresidente Juan Marín, dirigente de Ciudadanos.

No es la primera vez que el partido cuestiona las actuaciones contra la violencia de género. Acusaban al Gobierno socialista de la Junta de "financiar chiringuitos de género", pese a que las cifras no les daban la razón, como muestra el análisis de datos realizado por este periódico. La Junta de Andalucía destinó 33,5 millones a subvenciones para temas relacionados con las mujeres a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) entre 2016 y 2018. La mayor parte de ese dinero lo gestionan Ayuntamientos de todos los signos a través de puntos de atención municipales, que atendieron a 102.000 mujeres en el último año en la comunidad.

Los “organismos feministas radicales subvencionados” a los que hace referencia el líder andaluz de Vox son, por ejemplo, asociaciones de apoyo a huérfanos de víctimas de violencia de género y otras que se dedican a atender a mujeres violadas. También obtuvieron ayudas públicas para trabajar en este terreno entidades como Cruz Roja, Cáritas o los colegios de psicólogos.

El partido ultraderechista Vox redobló el pulso contra los derechos de las mujeres en el documento de propuestas para Andalucía que presentó durante la negociación para la formación del nuevo Gobierno de la Junta, liderado por el PP. Sus propuestas, que no fueron aceptadas, incluían una Consejería de Familia y Natalidad, con apoyo especial a las familias numerosos, ampliación de guarderías y una visión transversal "profamilia" y "pronatalidad". En España, interrumpir un embarazo es un derecho en las primeras 14 semanas de gestación. La formación de Santiago Abascal propone dar información y alternativas a las mujeres “con embarazos no deseados” para que “puedan evitar el drama del aborto”.