Valls, tras manifestarse con Vox: “No se puede blanquear el nacional-populismo”

Manuel Valls tiene una posición difícil en Ciudadanos, partido que le apoya en su candidatura a la alcaldía de Barcelona, aunque él se presente como independiente. El ex primer ministro francés, que se define como "socialdemócrata", ha pedido no pactar con Vox ya que, en su opinión, "no se puede blanquear el nacional-populismo, como tampoco a los independentistas". Valls se manifestó junto al partido de extrema derecha y el PP en Colón, pero pide "un pacto de partidos constitucionalistas" y reclama "el espacio de centro", aunque ha evitado criticar el veto del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las generales.

Valls, que participaba en un encuentro organizado por el Club Siglo XXI en Madrid, ha dedicado gran parte de su intervención a defender la idea de que "las fuerzas constitucionalistas" no pueden "pactar con Vox", sino que "tienen que convencer a los electores". Para Valls, esto pasa por buscar "espacios de consenso" y "diálogo" entre PSOE, PP y Cs, porque"no se puede dejar el destino del países en manos de populistas de izquierdas o de derechas". "Quienes se sitúan fuera de la ley no pueden condicionar nunca más lo que ocurre en este país", explicó Valls, que cree que es necesario "construir un espacio constitucionalista sólido, porque la Constitución no es un pedazo de papel".

El político hispano-francés ha evitado criticar que Albert Rivera haya asegurado que no pactará con Pedro Sánchez tras las elecciones del próximo abril. Pero sí que ha insinuado que él "no es naif" y que sabe "lo que es una campaña electoral", una alusión velada a un posible pacto con el PSOE a pesar de lo dicho por el líder de Cs.

"Yo conozco y respeto a Pedro Sánchez, y no hay otra vía posible que el pacto entre constitucionalistas", ha asegurado antes de preguntar retóricamente: "¿Era más fácil que se hablasen Carrillo y Fraga? Sánchez y Rivera ya han pactado un programa muy solvente en el pasado". Para Valls, lo que habría que evitar a toda costa es "que la situación después de las elecciones esté en manos de la extrema derecha o los separatistas". "Yo el camino lo veo claro", ha remachado.

Valls ha defendido su presencia en la manifestación organizada por los tres partidos de derecha en Colón, al mismo tiempo que rechazaba "la idea de las tres derechas". Para el exdiputado francés, su participación se explica, parafraseando al escritor Romain Gary, por su "patriotismo, que hay que entender como el amor a los suyos y como contrario del nacionalismo, que es el odio de los demás". Valls no ha dudado en meter en el mismo saco a Podemos y Vox, y ha afeado a Sánchez su pacto con los "populistas de izquierdas", y le pidió que "escuche a Felipe González y Alfonso Guerra". El candidato cerró su discurso pidiendo a todos los partidos "sentido de Estado" y negando la existencia de "dos Españas".