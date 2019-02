Arrimadas irá a Waterloo este domingo para “recordarle a Puigdemont que la república no existe”

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha anunciado este jueves en su cuenta de Twitter que este domingo irá a Waterloo (al sur de Bruselas) acompañada de varios diputados de su formación en el Parlament para "recordarle a Carles Puigdemont que la república no existe (...) y que no es presidente de nada, simplemente un fugado de la justicia". El expresidente catalán vive alquilado en una casa en Waterloo, a 20 kilómetros de la capital belga, desde finales de enero de 2018 después de que se fugase de España con varios consejeros de su Gobierno el 31 de octubre de 2017.

Otro día de caos en Cataluña: los comandos violentos alentados por Torra toman la calle y el Govern cierra el Parlament. El Gobierno no hace NADA y abandona de nuevo a millones de catalanes. Echaremos a Sánchez y a sus socios separatistas de Moncloa y comenzaremos una nueva etapa pic.twitter.com/Nx457cR295 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 21 de febrero de 2019

"Como principal partido de Cataluña seguimos defendiendo a todos los catalanes no independentistas. Y lo hacemos desde el Parlamento, desde las instituciones. Lo hacemos desde la calle, desde cualquier rincón de Cataluña, sin complejos. Pero este domingo también lo vamos a hacer desde Waterloo", anuncia la líder de Ciudadanos en Cataluña. "Y que [Puigdemont] deje de hablar en nombre de Cataluña porque somos muchos más los catalanes que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos", dice Arrimadas en un vídeo que ha publicado esta tarde en sus redes sociales, en el que también ha calificado la huelga general de esta jornada en Cataluña como un día de "caos con calles tomadas por los violentos de los CDR alentados por [Quim] Torra". "Hoy es otro día, además, en el que el Parlamento de Cataluña está cerrado, porque el independentismo echa el cerrojo cada vez que le da la gana", añade.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, el partido que ganó las elecciones regionales en diciembre de 2017 pero sin una mayoría que le permitiese gobernar, afirma en su mensaje que en este comunidad "no hay Govern, sino un desgobierno dirigido por un fugado de la justicia en Waterloo". También acusa al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de abandonar a millones de catalanes no independentistas: "Y hoy es otro día en el que Sánchez y el Gobierno de Sánchez no hacen nada, se quedan mirando y nos abandonan a millones de catalanes no independentistas".