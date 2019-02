Arrimadas en el pueblo de Puigdemont: “Sánchez volverá a pactar con los separatistas para darles el indulto”

Inés Arrimadas, en el centro, mete en una bolsa los lazos amarillos retirados en Amer (Girona). En vídeo, Los diputados de Ciudadanos retiran lazos amarillos en el pueblo natal de Puigdemont. Toni Ferragut | atlas

Entre pitos y abucheos, Inés Arrimadas ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cometer "el mismo error" que el PP: "Confundir al separatismo con Cataluña". La dirigente de Ciudadanos ha sido increpada por una treintena de vecinos en el pueblo natal de Carles Puigdemont, Amer (Girona), en su visita a esta localidad para denunciar que los independentistas "silencian, obvian e insultan a más de media Cataluña" con lo que considera es una ocupación del espacio público. Arrimadas ha incidido en el que será uno de los temas principales de la campaña de Ciudadanos para las generales: que Sánchez volverá a pactar con los independentistas si gobierna y si hace falta les indultará.

"He visto a Pedro Sánchez incapaz de negar en público que se lo vaya a dar, creo que el PSOE está esperando las nuevas elecciones para pactar de nuevo con los separatistas para darles un indulto", ha advertido Arrimadas. Ciudadanos abre la campaña hacia el 28 de abril presentándose como el único partido que no pactará con los nacionalistas, porque tanto el PP como el PSOE lo han hecho en el pasado. "Tenemos una oportunidad de dejar atrás el sanchismo y el bipartidismo. No se trata de cambiar a Sánchez por el PP, se trata de iniciar una nueva etapa que hable de sanidad, de educación, de innovación, que no renuncie nunca más ante los partidos nacionalistas, que es lo que ha hecho siempre el PSOE y el PP".

En el pueblo de Puigdemont, Arrimadas y varios diputados de Ciudadanos en el Parlament han retirado lazos amarillos. En señal de protesta, los comercios de la plaza han cerrado durante la visita de los políticos, que ha sido breve. "Cataluña es de todos. El último pueblo de Girona es tan español como la plaza de Colón", ha reivindicado la dirigente de Ciudadanos.