Iceta acusa a los independentistas de “sectarismo político” y de traicionar a Cataluña

Miquel Iceta, líder del PSC, ha afirmado este mediodía que Pedro Sánchez ha elegido la mejor opción al anticipar las elecciones y ha deplorado que el desencadenante haya sido el veto de los grupos independentistas a la tramitación de los presupuestos. El diputado socialista ha recriminado al PDeCAT y ERC que hayan cerrado el paso a la relación de mejoras sociales que contenían las cuentas en favor, por ejemplo, de los parados mayores de 52 años, los jóvenes o las inversiones en Rodalies y ha afirmado que nunca hasta ahora había habido tanto "sectarismo" político en Cataluña. "Cataluña ha sido derrotada en Waterloo y traicionada", ha afirmado en alusión a que los dos grupos habrían acatado las directrices de Carles Puigdemont.

En un breve informe del Consejo Nacional del Partido, el socialista ha afirmado que los comicios del 28 de abril presentan este dilema: o se asegura un gobierno progresista o uno de corte reaccionario del estilo del formado en Andalucía con la alianza de PP y Ciudadanos y sustentado por Vox. Iceta ha esgrimido que nada más conocerse la convocatoria electoral Pablo Casado ya brindó un 155 permanente y Albert Rivera admitió que su prioridad es un acuerdo entre las tres derechas. "Ya se ha quitado la careta. No nos resignamos a retroceder 40 años. No puede haber ni abstención o equidistancia", ha afirmado advirtiendo de que también parecía improbable la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil o la pujanza de Vox en Andalucía.

Ya no es solo que si tu no vas, ellos vuelven. Es la derecha más rabiosa. Hay que parar que haya un Gobierno Francostein", dice el socialista

Iceta ha sostenido que el riesgo de que triunfe esa derecha "reaccionaria" es tan grande que ha deslizado que seguramente se quedará corto el célebre lema Si tu no vas, ellos vuelven, que utilizaron en las elecciones generales de 2008 cuando el PSC logró la mejor victoria de su historia logrando 25 escaños y que catapultó a José Luis Rodríguez Zapatero a la victoria. "Ya lo usamos una vez y diría más", ha dicho en un mensaje dirigido al diputado José Zaragoza, que acuñó aquella frase. "Con este añadido, si no vas, vuelven más de derechas que nunca. No se trata de un cambio. Es una derecha rabiosa. Hay que movilizarse. La derecha nos quiere hacer retroceder al Gobierno Francostein".

Collboni: "El voto útil es votar a Pedro Sánchez" Jaume Collboni, alcaldable socialista por Barcelona, ha expresado su convencimiento de que los socialistas ganarán el ciclo electoral que se abre este 28 de abril. El concejal ha afirmado que votar a Pedro Sánchez es el voto útil y ha acusado a los comunes de haberse sometido a los independentistas. "Los comunes han sido los pagafantas del independentismo", ha afirmado. Collboni ha recordado también que Manuel Valls, candidato por Ciudadanos, asistió a la manifestación en Madrid despejando sus complicidades con las alianza de derechas.

Tras recriminar a los independentistas que hayan roto todos los puentes del diálogo, Iceta ha acusado al Govern de no tener ni "capacidad" ni "voluntad" de gobernar. Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, seguramente cabeza de lista por Barcelona en las generales, ha sostenido que los socialistas reconocen en conflicto soberanista pero que rechazan vivir de él. "Ciudadanos no ha puesto ni una solución encima de la mesa. Nunca un voto ha sido tan estéril. Cataluña tiene que mirar al futuro y no al asado Todos nos jugamos mucho", ha dicho.

Tanto Iceta como Batet han apelado a la movilización de la izquierda para combatir la abstención. "Tenemos que crecer", ha ducho de forma elocuente la ministra. Con todo, Iceta ha afirmado que los socialistas encaran este ciclo electoral con mejores perspectivas que en 2015 al considerar que los comunes se han supeditado al independentismo y que este está dividido. En el caso de Barcelona, el diputado ha calificado de "fracaso" la gestión de Ada Colau con varias pinceladas: "No ha sabido que hacer con el turismo, los manteros, la movilidad y ha aumentado la seguridad ciudadana. Su política bandera era construir vivienda pública y ha creado 700 pisos y el alcalde Hereu hizo 700".