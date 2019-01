Iceta afirma que el independentismo debe elegir entre Sánchez o un 155 “perpetuo”

Miquel Iceta, líder del PSC, ha afirmado este lunes que el Partit dels Socialistes acabará perdiendo el respeto al Govern de Quim Torra si se empeña en vetar los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. El diputado ha calificado esa eventualidad de "error político de gran calado" y ha lamentado que el Ejecutivo Catalán esté despreciando un aumento del margen financiero de la Generalitat y las mejoras sociales que contemplarán esas cuentas. "Si el Govern rechaza obtener más recursos, le perderemos respeto", ha señalado recordando el escenario político abierto en España tras la irrupción de Vox: o el independentismo, ha dicho, se decanta por un Gobierno progresista o por uno de la "alianza de las tres derechas que solo proponen un 155 perpetuo".

En una comparecencia en la sede del partido, Iceta ha acogido con desazón las declaraciones de Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, que esta misma mañana ha señalado que no pensaba conceder un cheque en blanco al Ejecutivo de La Moncloa. "Me parece un poco raro que hable así. Los presupuestos siempre son números. Y es absurdo que nieguen su aprobación", ha dicho. Con todo, ha apuntado que de las palabras de Aragonès se puede desprender que no cierra por completo la puerta a la negociación. "Es una expresión poco afortunada pero quiere indicar posibilidad de negociación", ha afirmado recordando que en el seno del independentismo se está produciendo un debate sobre la conveniencia o no de aprobar las cuentas. "Es un debate que no damos por cerrado. Hay dirigentes del PDeCAT que lo poden. Lo último que hay que perder es la esperanza", ha insistido.

La dirección del PSC se mostró abierta la semana pasada a negociar las cuentas de Quim Torra siempre y cuando el independentismo apoye los Presupuestos Generales. Iceta comunicó esa postura al Govern y espera ahora acontecimientos. En ese sentido, el líder socialista ha insistido en qué beneficia a los catalanes que no se aprueben. "¿Cuál es el beneficio? ¿Quién sale mejor parado? Un Govern puede hacerlo mejor o peor pero tiene que defender los intereses de Cataluña. Y si renuncia (a esas cuentas) le perderíamos respeto: dice que trabaja para todos pero nos perjudica a todos".

Tras presentar la versión digital de Endavant!, la revista del PSC, nacida en 1945, el socialista ha calificado de "barbaridad" que Quim Torra haya gastado en seis meses de mandato 120.000 euros en viajar especialmente a Bruselas para visitar consejos "fantasmagóricos" en alusión al Consejo de la República impulsado por su el expresident Carles Puigdemont. Pero no solo ha lanzado críticas contra el independentismo: Iceta ha lamentado que Manuel Valls, alcadable por Barcelona, se enojara y recriminara a la Delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, que permitiera que el escritor Marc Artigau pronunciara unas palabras de apoyos a los líderes independentistas cuando recogió el galardón como ganador del Premio Josep Pla. "Nos tenemos que acostumbrar a la libertad de expresión. ¿Por qué no iba a hacerlo? Ahora ya sé porque fue Valls a la cena", dijo. El socialista ha lamentado que Ciudadanos haya vuelto a defender la aplicación del 155 y ha recordado que ese artículo sirve solo parea restituir la legalidad cuando se ha infringido en una comunidad autónoma y no para derrotar "al independentismo". "Se le derrota en las urnas. Bueno, si, ellos ya lo hicieron y ya hemos visto de qué ha servido".