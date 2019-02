La dirección de Ciudadanos descarta que Arrimadas dé el salto al Congreso y ella guarda silencio

La dirección nacional de Ciudadanos ha descartado que Inés Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña, vaya a dar el salto a la política nacional. "No hay nada encima de la mesa", ha zanjado este jueves el secretario general, José Manuel Villegas, sobre la posibilidad de que la dirigente catalana vaya en las listas del partido al Congreso en las próximas elecciones generales del 28 de abril. La especulación había surgido en las últimas horas por algunos artículos de prensa que afirmaban que en el partido había una discusión al respecto. Mientras la cúpula lo rechaza, Arrimadas opta por guardar silencio: en su entorno aseguran que hoy no hará declaraciones, que "su prioridad es Cataluña", pero no descartan ningún escenario de forma tajante.

El silencio de Arrimadas alimenta la teoría, que también tienen dirigentes de la cúpula de Ciudadanos, de que su intención es —o era, una vez vista la reacción de la dirección nacional— dar el salto a Madrid en la lista al Congreso, bien como número uno por Barcelona o en un puesto destacado en la lista por Madrid. El cabeza de lista por Barcelona está vacante porque Juan Carlos Girauta, quien lo ocupó en 2016, será el número uno por Toledo ya que traslada allí su residencia. Según fuentes de la dirección, Arrimadas no se ha postulado internamente a ocupar algunos de esos puestos, pero esta mañana también guarda silencio ante sus compañeros y no ha dado explicaciones a la ejecutiva, según ha sabido EL PAÍS.

Fueran o no esas sus intenciones, la cúpula las ha frenado. Al menos de momento, ya que en Ciudadanos los cabeza de lista por cada circunscripción se eligen por primarias, y ella siempre podría presentarse para ser elegida. Pero la dirección ha dejado claro que la quiere en Cataluña. "Inés está cumpliendo un papel fundamental para nosotros en Cataluña, la prioridad de Ciudadanos y de la propia Inés Arrimadas es Cataluña, y va a seguir trabajando para solucionar el grave problema que tiene Cataluña y España, y por tanto va a seguir liderando a los catalanes que queremos seguir siendo catalanes y españoles", ha subrayado José Manuel Villegas en los pasillos del Congreso.

El número dos del partido ha sido el encargado de dejar claro el mensaje y frenar las especulaciones, mientras el líder, Albert Rivera, se ha limitado a declarar su admiración por ella, a la que ha descrito como "la mujer más importante, más valiente y más preparada de la política española y por eso ha ganado las elecciones en Cataluña". Rivera y Arrimadas no tienen previsto reunirse este jueves. El líder está en Málaga, donde ha recibido el premio World Peace & Liberty Award de la World Jurist Association, y ella en Cataluña, donde hoy se celebra una huelga general. Ambos compartirán acto este sábado en Madrid.

El cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona aún no está decidido, pero en la cúpula se apunta a Lorena Roldán, diputada en el Parlament y senadora por designación autonómica. Su presencia, junto a Rivera y Arrimadas en el primer mitin de la precampaña este domingo pasado en Barcelona, se interpreta en el partido como una señal de que es la elegida.