Ciudadanos renuncia a liderar los contactos para formar Gobierno

Inés Arrimadas, este viernes, tras la ejecutiva de Ciudadanos en Barcelona. ALBERT GARCIA / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

Poco se mueve en Ciudadanos tras la agridulce victoria de este 21-D. Pese a que salió de la cita electoral como la fuerza con más apoyos, el partido ha renunciado, de momento, a liderar los contactos para formar Gobierno. Inés Arrimadas ha explicado este viernes que ahora esperarán a "ver qué pasa en las próximas semanas y qué hacen los separatistas". "No vamos a adelantar escenarios. Veremos qué hace Carles Puigdemont. No se puede dar nada por hecho", ha añadido la candidata, que logró un hito este jueves. Por primera vez, un partido no nacionalista ganó los comicios autonómicos en escaños y votos. Pero servirá de poco. Sus posibilidades de hacerse con la Generalitat se esfuman ante la mayoría absoluta secesionista. "Faltó una ley electoral justa", ha reprochado la líder de la oposición.

Arrimadas ha aprovechado una comparecencia este viernes, tras la ejecutiva del partido, para cargar contra el modelo electoral. "¿Saben por qué Cataluña no tiene una ley electoral propia? Porque los nacionalistas no quieren cambiar una [normativa] que les da una sobrerrepresentación parlamentaria y los viejos partidos nunca han exigido un cambio", ha insistido la dirigente política, que cosechó el 21-D más de un millón de votos y 37 escaños —12 más que en los comicios de 2015—. "Aunque tengan menos votos en la calle, [los secesionistas] tienen más escaños en el Parlament", ha proseguido la líder de Ciudadanos.

La formación ha crecido en todas las provincias y se ha convertido en primera fuerza en Barcelona y Tarragona. "Han premiado la claridad de Ciudadanos. Somos un partido que defiende sin complejos que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos", ha insistido Arrimadas, que ha resaltado que "por primera vez, un partido constitucionalista gana en escaños y votos". "Eso da una imagen muy claro al resto del mundo de que en Cataluña nunca ha habido una mayoría independentista", ha repetido la candidata, que defiende que el procés sale de la cita con las urnas con "menos escaños, menos apoyos y menos cohesión".

"Esto no acaba aquí. Hoy es un día de victoria y de celebración, pero vamos a seguir luchando con más fuerza", ha asegurado Arrimadas, que ha lanzado varios reproches a las otras fuerzas constitucionalistas "Un día como hoy no será fácil para el PP", "nosotros hemos hecho los deberes", y "ni siquiera he recibido la llamada del señor Albiol", han sido varias de las frases de la ganadora del 21-D, que ha comparecido junto al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. "Los tres otros partidos nacionales tienen menos escaños juntos que nosotros en esas elecciones", ha insistido el dirigente, que no ha planteado ningún tipo de adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Nosotros vamos a seguir siendo muy exigentes con el pacto de legislatura. Y más ahora".