Manuel Valls esquiva la foto con Vox

La fotografía de familia de la manifestación contra Pedro Sánchez ha dejado algunas ausencias. La más destacada es la de Manuel Valls, candidato independiente apoyado por Ciudadanos para la alcaldía de Barcelona, que ha evitado ser retratado junto a Vox. Aunque sí ha participado en la concentración, el alcaldable ha decidido no subir al escenario para no aparecer en la imagen junto al líder de Vox, Santiago Abascal, según fuentes conocedoras. Valls es uno de los dirigentes del entorno de Ciudadanos más críticos con la extrema derecha, y hoy ha insistido además en que no pactará en ningún caso con ese partido.

La presencia de Valls en la concentración de este domingo, convocada por PP y Ciudadanos con apoyo de Vox y partidos minoritarios regionales, estuvo en el aire pero al final el candidato anunció que iría “sin complejos” a “defender la Constitución”. Valls viajó de Barcelona a Madrid a primera hora y llegó a la manifestación con la comitiva de Albert Rivera, junto a la cúpula de Ciudadanos y el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Pero mientras Rivera sí aceptó retratarse en el escenario junto al líder de Vox (aunque entre uno y otro se situaron siete dirigentes del PP, Ciudadanos y los regionales de UPN y Foro Asturias), Valls evitó esa foto. No subió con la comitiva de Rivera y volvió a subrayar que no llegará a acuerdos con la extrema derecha. “No voy a pactar con la extrema derecha, ni con los populistas de izquierda ni con los separatistas. Aquí tenemos que pactar con los constitucionalistas”, dijo a La Sexta.

En enero, cuando se cerró el pacto de Gobierno en Andalucía, Valls se desmarcó del acuerdo con Vox. Tampoco se vio en primera fila en la foto de familia a Luis Garicano, candidato de Ciudadanos a las elecciones europeas, que en una entrevista en EL PAÍS este sábado afirmó que no se sentiría cómodo en una foto con Vox.