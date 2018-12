Derogar la ley de violencia de género y otros planes de Vox contra las mujeres

El programa electoral de Vox —las 100 medidas que presentaron en Vistalegre (Madrid), a las elecciones de Andalucía no han concurrido con uno específico— incluye negro sobre blanco la “derogación de la Ley de Violencia de Género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro”, rechaza el aborto cubierto por la sanidad pública, las listas paritarias de los partidos y pide la supresión de "organismos feministas radicales subvencionados". La ideología de este partido, que ha pasado de cero a 12 escaños en el Parlamento andaluz, supone recortes de derechos y zancadas hacia atrás en lo conseguido en las últimas décadas por el movimiento feminista. "Son propuestas de una sociedad fascista que no reconoce a las mujeres como sujetos de derecho", valora Justa Montero, feminista de amplia trayectoria y una de las impulsoras de la huelga feminista del 8M, la convocatoria que sacó a millones de mujeres a la calle la pasada primavera. “Este no es el cambio que necesita Andalucía, ni las mujeres ni los hombres ni nadie”, espeta Lucía Avilés, portavoz de Mujeres Juezas.

“Este rearme patriarcal arrasaría no solo con los derechos de las mujeres, también con el del colectivo LGTBIQ y, en general, los de todas las personas”, explica Avilés. Vox propone eliminar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y propugnar una “ley de violencia intrafamiliar" sin distinciones entre hombres y mujeres pese a las cifras de asesinatos machistas —desde que en 2003 se empezaron a recoger datos oficiales, 947 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 46 en 2018—; acabar con el matrimonio igualitario, que colocó a España en 2005 como el país más avanzado del planeta al posibilitar, además, la adopción; y defienden la “persecución efectiva” de las denuncias falsas, cuando tanto la Fiscalía General del Estado como el Consejo General del Poder Judicial recuerdan que representan el 0,1 % del total.

Es una causa abierta en particular por su cabeza de lista en Andalucía, Francisco Serrano, que ha puesto en duda a las mujeres que denuncian y la ley de violencia de género en distintas comparecencias públicas. “Es el hombre más visible y combativo contra las leyes que han supuesto avances para las mujeres”, señala la vicepresidenta de Themis y presidenta de la comisión de Igualdad del PSOE, Altamira Gonzalo, que lo ha tenido enfrente como abogado en su defensa de víctimas de violencia de género. "Las mujeres nos lo jugamos todo con este partido. Con su llegada a un parlamento empieza una trayectoria que no sabemos cómo va a acabar", añade Gonzalo.

El Consejo General del Poder Judicial apartó a Francisco Serrano de la carrera judicial tras ser condenado por prevaricación en 2011 por el Tribunal Supremo. Modificó el régimen de visitas de un menor sin dar audiencia a la madre. Serrano está a la espera del recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre su inhabilitación, que él considera ilegal. La defensa de la custodia compartida como regla general es otra de las medidas que defiende Vox, que propugna “proteger el derecho de los menores a relacionarse con ambos progenitores” sin considerar los casos en los que haya condena por maltrato.

“Esta visión coloca a las mujeres como seres de segunda categoría y da pábulo a aquellos que están viendo peligrar sus estructuras de poder. Quieren acabar con todas las conquistas adquiridas”, añade Avilés. Cree que esta visión puede determinar que todo lo que se ha conseguido en materia de perspectiva de género quede mermado: “Al final, nacer y ser mujer seguirá siendo un factor de riesgo en Andalucía y, además, podría llegar a consolidarse por esa vía la violencia institucional contra la que tanto luchamos. Todo el trabajo y el esfuerzo invertidos en propiciar la educación en perspectiva de género en la judicatura, amparado por tribunales europeos e internacionales, puede estar en peligro”.

Sobre la participación de la mujer en política, Vox propone suprimir las cuotas en las listas electorales que han posibilitado la generalización de la presencia femenina en partidos y parlamentos, después de que la Ley de Igualdad, de 2007, incluyera la obligación de un 40% mínimo de representación de cada género. “Cada partido las elaborará de acuerdo a las decisiones de sus militantes”, señala en su programa. Montero considera que los postulados del partido de ultraderecha, ahora con representación parlamentaria, deben provoca "que se disparen todas las alarmas dentro del feminismo. Es una propuesta de una sociedad hostil para las mujeres que nos quita derechos fundamentales".

También promulga suprimir de la sanidad pública intervenciones como el cambio de sexo o el aborto, que considera “ajenas a la salud”. Frente al aborto libre, conquistado por las mujeres españolas durante las primeras 14 semanas de embarazo en la ley de 2010, proponen una "defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. “Es fundamental que las mujeres con embarazo inesperado tengan información veraz, asistencia y alternativas”, añaden.

El único postulado de su programa en el que comparten filosofía con un amplio sector del movimiento feminista es en la prohibición de los vientres de alquiler, que supone que una mujer gesta un hijo cuya maternidad y paternidad cede a otras personas. Esta práctica, también conocida como gestación subrogada, tiene a su mejor aliado en Ciudadanos, uno de los posibles socios en el Gobierno andaluz de Vox.