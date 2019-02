El senador de Vox se estrena vetando una declaración contra la homofobia en el deporte

Francisco José Alcaraz, primer y de momento único senador de Vox, se ha estrenado en la Cámara alta vetando una declaración institucional contra la homofobia en el deporte por considerarla "un panfleto ideológico" en el que los grupos firmantes (todos) intentaban "colar la ideología de género por la puerta de atrás". Según Vox trataban de aprovechar "una causa justa" como es la discriminación aunque eso, añaden, "ya está recogido en el Código penal".

El texto de la declaración institucional reconocía la necesidad de "entender el deporte como un espacio amable que ofrezca a las personas LGTBI recursos para una práctica inclusiva, segura y libre de discriminación". El objetivo era recoger y apoyar los objetivos fijados en el I congreso Deporte y Diversidad organizado por la Comunidad de Madrid y celebrado el pasado fin de semana en la capital.

Deporte y Diversidad, una entidad sin ánimo de lucro, ha criticado que Alcaraz fuera el único senador que no firmó la declaración institucional que respalda los derechos del colectivo LGTBI en el ámbito deportivo, impiendo así que pudiera aprobarse, ya que debía ser firmada por unanimidad. La iniciativa, impulsada por el PSOE, contaba con el apoyo del todos los grupos.

El ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo no ha participado en ninguna de las votaciones del Senado. Un portavoz oficial de Vox alega que fue "por responsabilidad" ya que no le había dado tiempo a "estudiar en profundidad" las mociones a debatir, entre ellas, una que instaba al Gobierno a paralizar el traspaso de competencias al País Vasco y otra que pedía financiación pública para un fármaco contra la fibrosis quística.

Alcaraz, senador por designación autonómica (Andalucía) continuará en el escaño la próxima legislatura. De momento forma parte del grupo mixto, junto a Ciudadanos y Bildu. El senador de Vox no tuvo "tiempo" de leer la documentación sobre las mociones a debatir, pero sí para tuitear sobre su experiencia en la Cámara alta: "Por fin ya se han atrevido a nombrar en el Senado las tres letras de Vox. Insultan y atacan pero no se atrevían a decir el nombre. Ya lo escucharán cuando vayan contabilizando votos de quienes estamos cansado del daño que hacen a España y a lo españoles".