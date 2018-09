“El autor de una tesis decide si se hace pública o no”

El secretario general de universidades, José Manuel Pingarrón, asegura que "el autor de una tesis doctoral tiene la potestad de decidir si quiere que se haga pública o no". Por tanto, subraya que "no hay ninguna irregularidad conforme a lo que marca la ley" en el hecho de que un doctor mantenga su tesis doctoral alejada del escrutinio público.

Este ha sido el caso del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que hasta este viernes, momento en el que se podrá consultar de manera online, no había dado acceso electrónico a su tesis. Preguntado por los sistemas de detección de plagio, Pingarrón sostiene que "las herramientas de control existen y están a disposición de las universidades", aunque añade que el plagio es una cuestión controvertida. "Hay que definir lo que significa, porque es una palabra muy fuerte".

Pingarrón explica que los doctores, una vez reciben la aprobación del tribunal que les evalúa, pueden declinar por dos motivos la difusión en Teseo, la plataforma del ministerio de Educación que alberga las tesis doctorales. Uno de ellos es "que la tesis se haya realizado con fondos de una empresa y esta arguya razones de propiedad intelectual o industrial para que no se publique". También se acogen a este derecho los que "optan por no difundirla para que no se copie", reconoce el secretario general de universidades. Sin embargo, es obligatorio que la universidad albergue un ejemplar digitalizado desde que entró en vigor el Decreto 99/2011 de 28 de enero, que regula las enseñanzas de doctorado. "Antes de 2011, no había necesidad de poner la tesis en el repositorio institucional de la universidad", cuenta Pingarrón.

A pesar de que las universidades dispongan de herramientas de verificación para controlar el plagio, en última instancia, asegura Pingarrón, "son los tribunales los que deben darse cuenta" de si el alumno ha copiado. Para el secretario general de universidades el asunto del plagio "es una cuestión controvertida", cuyo proceso de control "se ha puesto en vigor en los últimos años".

Pingarrón comenta que "los programas de control son ciegos y miden el número exacto de palabras" que coinciden en la tesis con otra fuente. Lo que lleva a estas a aplicaciones a considerar plagio palabras de referencia en una disciplina académica que son de uso común. La Universidad Camilo José Cela ha confirmado, a través de un comunicado, "la normalidad del proceso" que siguió la publicación del presidente del Gobierno tras revisar "la evaluación, interna y externa, de la tesis".