El Gobierno, con apoyo del PP, veta una ley que obligaba a publicar los trabajos de fin de máster

El Gobierno socialista ha hecho uso por primera vez de su capacidad de veto en el Congreso. La propuesta de ley de la oposición que no podrá tramitarse pertenece a Ciudadanos y obliga a publicar los trabajos de fin de grado y máster, entre otras medidas, en plena polémica por las presuntas irregularidades que afectan al máster de la ministra de Sanidad. El Ejecutivo alega que la ley del partido de Albert Rivera sobre autonomía universitaria y rendición de cuentas supone un aumento presupuestario de 5 millones de euros para este ejercicio, mientras Ciudadanos acusa al PSOE de tener "problemas con la regeneración y la transparencia" y de querer ocultar la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PP ha apoyado el veto a la iniciativa.

Ciudadanos registró la propuesta de ley el pasado mayo, a raíz del escándalo del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. La norma establece que las universidades deben adoptar todas las medidas adecuadas "para que estén disponibles, en su totalidad, los trabajos de fin de Grado y Máster, tanto oficiales como no oficiales, así como de las tesis doctorales, para su consulta por cualquier interesado". A tal fin, se contará con un archivo virtual de fácil acceso y consulta. La ley dice también que las universidades contarán con programas informáticos de detección de los plagios para su aplicación a todo tipo de trabajo de los miembros de la comunidad universitaria.

La propuesta de ley no se tramitará porque "supondrían un incremento de los créditos presupuestarios de aproximadamente 5 millones de euros, en la sección correspondiente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades", dice la contestación por escrito del Gobierno a Ciudadanos. El Ejecutivo hace uso así de su capacidad de veto a iniciativas de la oposición que impliquen un aumento o disminución de los ingresos. El PSOE y el PP en la Mesa del Congreso podrían haber levantado el veto, pero en la reunión de la Mesa de hoy no lo han hecho. Los socialistas alegan un defecto de forma de la iniciativa. El PP, según fuentes de este partido a Efe, argumenta que ha apoyado al PSOE por coherencia al ser una atribución constitucional del Gobierno. El abuso del veto por parte del anterior Gobierno del PP generó sonoras propuestas de la oposición, con los socialistas entonces a la cabeza.

"La erradicación de la corrupción y los enchufes en la Universidad es algo que no es tan importante como cinco millones de los Presupuestos", se ha quejado a cambio el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. El partido afirma que con su ley "no habría habido ni un caso Cifuentes, ni Casado, ni Montón, porque habrían tenido que publicar los trabajos". La ministra de Sanidad, por ejemplo, se niega a facilitar a la prensa una copia de su trabajo de fin de máster, que sí ha permitido consultar en su presencia.

Ciudadanos vincula su ley también con la tesis de Pedro Sánchez, porque "tampoco permitiría mantener en secreto la misteriosa tesis doctoral" del presidente que "nadie ha visto", en palabras de Girauta.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha explicado después que el criterio de su grupo tiene que ver con un defecto de forma de la iniciativa, y que si se subsana no se opondrán a que se tramite. "[La ley] no tiene fecha de entrada en vigor de 1 de enero de 2019, por lo que si se toma en consideración afectaría a los Presupuestos en curso. Es el criterio constitucional, que nadie vea nada raro en ello", ha apuntado Lastra en el Congreso. Si eso se subsana, la portavoz asegura que "no se vetará". El partido de Albert Rivera volverá a presentar a consideración su propuesta con la intención de que el Gobierno no la vete. Otra cosa es que después la iniciativa pueda salir adelante, pero al menos podrá ser tramitada.