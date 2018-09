Pedro Sánchez autoriza la publicación de su tesis doctoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido este jueves hacer pública su tesis doctoral después de las dudas extendidas en las últimas horas por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y de las informaciones de Abc que le acusaban de plagio. Lo ha anunciado este mediodía la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo en los pasillos del Congreso y poco después el presidente del Gobierno también ha publicado un mensaje a través de Facebook confirmándolo. "Para facilitar aún más el acceso a mi tesis, que ya estaba colgada en Teseo desde hace meses, se abrirá en su totalidad a lo largo del día de mañana", asegura en un largo mensaje en el que rememora sus experiencias y esfuerzo para terminar el trabajo. A primera hora, el presidente había amenazado con acciones legales si no se rectificaban las acusaciones.Tanto el PP como Ciudadanos han decidido pedir su comparecencia parlamentaria para que ofrezca explicaciones. Pablo Iglesias ha hablado con Pedro Sanchez está mañana sobre la publicación de la tesis, aunque el Gobierno asegura que la decisión estaba tomada por el presiente.

"Hice la tesis, cumplí con todos los pasos marcados por la ley, la defendí ante un tribunal, publiqué las aportaciones de la investigación en revistas académicas y en un libro generalista", ha explicado el presidente, que ha acusado al PP de no asumir que está en la oposición. "A falta de un proyecto político sólido, y ante la ausencia de propuestas que convoquen a la mayoría social del país, el conservadurismo y el neoconservadurismo, se han unido en una campaña de desprestigio hacia mi persona", ha añadido en referencia al empeño del PP y a Ciudadanos de pedirle exlicaciones sobre su tesis. "Por mucho que traten de desprestigiarme, me siento orgulloso de mi tesis universitaria. No ensuciarán lo que tanto esfuerzo me costó", termina Sánchez, con un párrafo en el que da las gracias a la Universidad Camilo José Cela, a sus compañeros y a sus alumnos.

La vicepresidenta ha defendido que el acceso a la tesis nunca ha estado escondido. "Ese era el formato legal que existía y por eso no estaba en formato digital, porque es una tesis que tiene años. El caso de Pablo Casado está en los tribunales", ha recalcado Calvo en los pasillos del Congreso. "Por decisión del presidente la tesis estará en su totalidad integridad textual", ha añadido. La tesis es accesible en la Universidad Camilo José Cela pero el volumen, de 324 páginas, no está digitalizado ni subido al repositorio Teseo por expreso deseo del autor. "Todos sabemos que si no accedes a la copia digital es imposible saber si hay plagio", abundó ayer el líder de Ciudadanos. Rivera aprovechó la sesión parlamentaria del miércoles para sembrar dudas sobre el trabajo de Pedro Sánchez, unas acusaciones que han sido considerados por el PSOE como una declaración de guerra.

Sánchez ha publicado esta mañana un tuit en el que afirma que es "rotundamente falso" que su tesis "sea un plagio" y anuncia que emprenderá acciones legales en "defensa" de su "honor y dignidad", salvo que medie rectificación de la información publicada. Por su parte, el economista Carlos Ocaña ha negado haber elaborado, total o parcialmente, la tesis doctoral de Sánchez.