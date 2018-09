Ciudadanos pide la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que explique su tesis

Albert Rivera insiste en la ofensiva por la tesis del presidente del Gobierno. El líder de Ciudadanos aumenta la presión sobre Pedro Sánchez y su siguiente paso es pedir la comparecencia en el Congreso del jefe del Ejecutivo para que explique los extremos sobre su tesis. "Tiene que dar la cara, en vez de anunciar querellas. Que comparezca para explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él, si en esas tesis hay plagios, quiénes eran los que estaban en el tribunal", ha argumentado Rivera, que también reclama al presidente que haga pública la copia digital de su trabajo para poder comprobar si hubo plagio. El PP, en cambio, no pide a Sánchez que haga pública su tesis.

El líder de Ciudadanos puso el foco ayer en la sesión de control al Gobierno en la tesis doctoral del presidente, de la que sembró dudas, para gran enfado de Sánchez y el PSOE, que le acusaron de bajar al lodo. Rivera se ha defendido este jueves. "No hay nada más democrático y sereno que una comparecencia", ha incidido en un desayuno informativo en el que ha glosado la importancia de la transparencia para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones.

En su opinión, hay serios motivos para considerar que el trabajo académico del presidente del Gobierno puede tener problemas de plagio o de autoría. Rivera da credibilidad a la información que publica hoy el diario ABC que asegura que la tesis fue plagiada. "No solo son dudas razonables, son dudas que se fundamentan en una información periodística", ha destacado.

Ciudadanos reclama al presidente que dé explicaciones en el Parlamento pero además que permita a los periodistas el acceso digital a su tesis doctoral. La tesis es accesible en la Universidad Camilo José Cela pero el volumen, de 324 páginas, no está digitalizado ni subido al repositorio Teseo por expreso deseo del autor. "Todos sabemos que si no accedes a la copia digital es imposible saber si hay plagio", ha abundado Rivera.

Pablo Casado, en cambio, no tiene intención de entregar sus trabajos de máster y el PP tampoco le pide a Pedro Sánchez que lo haga con su tesis. El número dos del partido, Teodoro García, ha pedido este jueves en el Congreso al presidente del Gobierno que se reúna con periodistas y dé explicaciones, pero ni reclama la dimisión, ni la comparecencia en la Cámara del presidente por la polémica.

El grupo popular sí solicitó el pasado agosto en el Congreso la tesis de Sánchez. Ahora, piden que haga “el mismo ejercicio de transparencia que hizo Casado” cuando dio explicaciones por su máster. “Casado siempre ha dicho la verdad y nadie ha podido demostrar lo contrario. El señor Sánchez todavía no ha comparecido para comprobar si también él ha dicho siempre la verdad”, ha añadido García. “El Gobierno se cae a pedazos, con rectificaciones diarias. Me pregunto qué estará pensando hoy la ministra Montón, en su casa, al ver que alguien que la cesó no da las mismas explicaciones que a ella se le exigieron”.