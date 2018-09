La tesis de Pedro Sánchez se puede consultar, aunque en papel y sin hacer copias

El volumen, encuadernado en imitación piel color azul oscuro, está impecable. No parece que muchas manos hayan pasado las 324 páginas (bibliografía aparte) de la tesis de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, doctorado por la Universidad Camilo José Cela en 2012 y presidente del Gobierno. Se titula Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector público (2000-2012) y, en contra de lo que ha dado a entender esta mañana el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sí puede consultarse.

Eso sí, no es fácil. A diferencia de otros miles de trabajos de reciente defensa, la de Sánchez no puede descargarse de la base de datos de tesis doctorales (Teseo) del Ministerio de Educación. De hecho, ni siquiera está digitalizada. La única copia que puede consultarse está en la biblioteca del campus de la universidad privada Camilo José Cela, en Villanueva del Pardillo, a unos 30 kilómetros de Madrid. Puede leerse, pero no fotocopiarse ni hacerle fotos, como muy amablemente recuerdan las bibliotecarias cuando se hace la solicitud.

Para consultar la tesis es necesario rellenar una ficha con los datos personales, mostrar el DNI y precisar el motivo de consulta. El firmante se compromete a no reproducir fotográficamente las páginas y a no hacer uso del contenido según lo que indica "la legislación vigente de propiedad intelectual". ¿Por qué esta tesis, relativamente reciente, no está digitalizada? "El autor decide. Es lo que dice la normativa", contesta una trabajadora.

El trabajo consta de 10 capítulos y está lleno de tablas, gráficos y notas a pie de página. Al final incluye una sección de referencias bibliográficas, 158 en concreto. Al poco de empezar a leer sobre las estrategias innovadoras de diplomacia económica nacional, regional y local, dos personas del departamento de Comunicación de la universidad se presentan en la biblioteca: les han avisado de que hay un periodista consultando la tesis de Pedro Sánchez.

Una hora después llegarán muchos más. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acaba de poner en duda la existencia de la tesis del presidente. Si la noticia del máster irregular de la ya exministra Carmen Montón ha atraído atención, las dudas sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez van a provocar que las peticiones para hojear el volumen se multipliquen. Las bibliotecarias empiezan a entregar formularios para rellenar y cuchichean: "Va a haber que poner un tiempo límite por persona. Mira la lista de espera que se está formando". Un equipo de televisión pide permiso para grabar a la reportera pasando las páginas del volumen como si lo estuviera leyendo. "¡Solo puede salir la portada!", recuerda una trabajadora.

"Acabemos con la sospecha. No puede haber un caso presidente del Gobierno. Haga pública su tesis doctoral para disipar las dudas", suelta Rivera en la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político. La respuesta de Sánchez, como mínimo, lleva a confusión: "Mi tesis doctoral está publicada y colgada en Teseo. Está, usted dirá que no, pero usted no se prepara las preguntas". La tesis aparece en Teseo con su título, la fecha de lectura, la directora de tesis y el tribunal que lo aprobó con la máxima calificación académica, cum laude. Pero no está publicada y colgada en ninguna parte.