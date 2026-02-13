Restaurants de Barcelona per descobrir aquest plujós i ventós hivern
De la taverna toscana Osteria Borbotta a la reobertura de la bodega Sagarra, el vegà Pötstot o el refinament de Melós
Resulta que l’hivern se’ns està fent llarg. De sobte, s’ha tornat rigorós com un hivern de debò: fred, plujós i ventós. I si bé és cert que aquests dies capgirats convoquen la mandra i el sofà, també ho és que la vida allà fora ens atrau massa per acomodar-nos a una rutina que sembla més nòrdica que mediterrània. Tota aquesta parafernàlia per convidar-vos a visitar restaurants com la taverna toscana Osteria Borbotta, el recuperat Sagarra del Raval, el segon Pötstot de cuina vegana o el refinat Melós, entre d’altres suggeriments on també hi ha Pamb, de Marc Ribas, o la Granja Hidden (antiga Vendrell).
Osteria Borbotta
L’última taverna oberta a Barcelona és italiana, però amb amos catalans. Es tracta d’Osteria Borbotta, un petit restaurant de cuina de la Toscana dels mateixos fundadors que el venecià Bronzo o el bar especialitzat en focaccia Paninaro. El trobareu amagat en un carreró del Born, compten amb una cuina oberta i poques taules per on desfilen plats de pasta fresca i algunes viandes a la brasa, com la famosa bistecca alla fiorentina. No oblideu demanar el ragú i també són boníssims els nyoquis. La carta és curta perquè tot surti rodó i el tiramisú se serveix a cullerots. Comunicat per dins sense que es vegi, a l’altra banda del carrer hi trobareu un Paninaro, per si preferiu fer un mos més ràpid. Carrer del Sabater, 4. Preu mitjà: 40 euros
Algrano
Seguint amb la fal·lera italiana, també hi ha una novetat interessant. Algrano ha obert el seu segon local al carrer Casp, amb el mateix estil que l’original de Sant Antoni. Pasta artesana, productes de qualitat i un tracte proper segueixen sent la marca de la casa, on no us podeu perdre els raviolis d’ossobuco amb salsa de carn i safrà; els linguini amb tonyina vermella o els paccheri amb tomàquet San Marzano. Abans, tasteu algun antipasti com l’arancino fregit amb scamorza i tòfona o el vitello tonnato. Si hi aneu al migdia entre setmana trobareu un menú a 19 euros que inclou diferents plats de pasta. Per a grups també us en faran d’entre 32 i 46 euros. Carrer Casp, 55. Preu mitjà: 30 euros.
Sagarra
Al Raval ha reobert un restaurant mític, la bodega Sagarra, que durant dècades va ser un lloc popular de vermuts, de menús de migdia i de fer petar la xerrada. Les circumstàncies són diferents, però el Grup Confiteria ha tornat a apostar per la cuina catalana i ha recuperat el seu característic interiorisme dels anys setanta, amb una barra metàl·lica ben llarga i les parets del darrere amb rajoles de sanefes que en poc temps tornarem a veure arreu. També té una terrassa que serà de les més buscades quan torni el nostre clima mediterrani. Carrer d’en Xuclà, 7. Preu mitjà: 25-35 euros
Pötstot
Encara que la dieresi despista, Pötstot significa el que sembla, amb perdó dels pronoms febles, que ho pots tot. En un restaurant, això vol dir que t’ho pots menjar tot, tant si ets vegà com celíac com intolerant a la lactosa. Amb el mateix nom va obrir un primer local a l’Eixample fa un parell d’anys i ara s’ha duplicat agafant el relleu de l’històric vegetarià del Raval L’Hortet, que va plegar fa uns mesos. Hi trobareu una carta amb plats com el tàrtar de remolatxa, el formatge amb anacards o el caneló amb tòfona i l’escudella amb brou de verdures, cigrons i pilota de tempeh. Carrer Pintor Fortuny, 32. Preu mitjà:
Zendra
El Grup 9 Reinas s’ha quedat l’enorme local que un dia va ocupar Chez Coco a l’avinguda Diagonal, ben a prop de la plaça Francesc Macià, i el primer que hi ha plantat és una enorme brasa de cinc metres de llarg, probablement la més gran de Barcelona. Amb tota la seva experiència amb el foc, a Zendra dominen les brases, que couen carns, peixos i verdures i la intenció és especialitzar-se en espetos de peix. Per mantenir obert el local dia i nit (cal rendibilitzar tant d’espai) també compten amb una barra de sushi i una cocteleria d’autor per alargar les hores. Avinguda Diagonal, 465. Preu mitjà:
Circolo Popolare
Al bell mig del passeig de Gràcia ha obert un restaurant italià amb preus que no són prohibitius, una fórmula que és més fàcil quan hi ha un grup al darrere com Big Mamma. Plats de pasta generosos (valoreu l’opció de compartir-los), pizzes de metre (per si hi aneu en grup) i una variada carta de postres són el reclam d’aquest enorme local que aposta per una estètica que també torna als noranta, però als d’un restaurant de costa, amb parets encalades, cadires de vímet i plantes per tot arreu. Sorprén al centre de la ciutat, però fa molt per un sopar de grup amb els companys de la universitat o la feina. Passeig de Gràcia, 44. Preu mitjà: 30 euros.
Ippudo
Fa pocs mesos que ha obert a Barcelona el primer restaurant japonès Ippudo, especialitzat en ramen. Darrere hi ha una família del barri de Hakata a la ciutat de Fukuoka, on van obrir el primer local el 1985. En aquell moment, van modernitzar els locals de ramen, que acostumaven a ser llocs petits i plens d’homes, per obrir-los a tothom amb un menjador més acollidor i elegant. La fórmula és la mateixa a tot arreu, centrada en els ramen tonkotsu, que s’elaboren amb ossos de porc que bullen 48 hores. Amb soja o miso, en tenen diferents varietats, com també el de pollastre, o el tatanmen, que porta picant i s’ha posat de moda a Barcelona. No passeu per alt les aletes de pollastre fregides. Molt gustoses. I si voleu provar begudes noves, tenen set varietats de sake. Carrer Diputació, 164. Preu mitjà: 15-20 euros
Incorrecte
Amb una cuina oberta, poques taules i ben vermelles, Incorrecte ofereix la cuina creativa i refinada de Marcel Pons, que ha treballat en restaurants com Embat, Angle o Mastinell abans d’apostar per la seva pròpia aventura. Hi podeu menjar a la carta o fer el menú degustació, que porta títols com el bunyol de pa amb tomàquet, fuet, oli i sal; l’ànec a la catalana o els calamarçons de botifarra del perol. A més, aquests dies hi trobareu un plat que es diu calçotada del senyoret, pensat per als que us fa ràbia quedar-vos amb les mans negres, i també un senzill però magnífic llobarro amb patata i mongeta tendra. Carrer Cerignola, 11. Preu mitjà: 55. Menú degustació: 68 euros
Melós
Després de l’èxit de Cruix, on facturen molt bons arrossos (amb socarrat, esclar), Miquel Pardo ha obert un restaurant més ambiciós en l’escenificació i la configuració dels plats, que es diu Melós. Aquí no valen les presses. Cal deixar-se cuidar i degustar a poc a poc cada plat. El menú comença amb un brou reconfortant i acaba amb un arròs, al qual s’hi arriba després de delicades elaboracions com la ratjada a la cassola o les mandonguilles de cua de bou. Feu-vos un regal, que per Carnaval, tot s’hi val. Carrer Mallorca, 303. Menú degustació curt: 90 euros. Menú degustació llarg: 120 euros. Menú il·lustrat migdia: 45 euros
Pamb
Passem a coses més informals com Pamb, el nou local del mediàtic cuiner Marc Ribas. Vol sacsejar l’street food amb una proposta més catalana: entrepans de forquilla i xarcuteria. Per emportar o menjar en uns tamborets amb barra alta, ofereixen entrepans amb pa de coca o de pagès que es poden farcir d’embotits catalans com la baiona de porc o el pa de fetge, per citar els menys convencionals. També hi trobareu entrepans de guisats com el fricandó, el pollastre rostit o les mandonguilles, que fan el fet per un dinar. Tenen cafè d’especialitat i altres begudes. Si fa poc va inaugurar el del carrer València ja ha anunciat l’obertura d’un segon al carrer Verdi, que tindrà lloc per entaular-s’hi. Carrer València, 203. Carrer Verdi, 15. Preu mitjà: 10-20 euros
Granja Hidden Granja Vendrell
La Granja Vendrell ha passat per unes quantes etapes en poc temps, des que va tancar el 2019 i va sortir a tota la premsa pel robatori de les seves mítiques lletres daurades d’estil art-déco que, sortosament, van tornar al seu lloc (gràcies, o malgrat, uns lladregots que se’n van penedir). Després de dos intents fallits, ara és Granja Hidden, un establiment de referència del cafè d’especialitat a Barcelona que s’ha quedat el local i li ha retornat l’esplendor amb una intervenció que diferencia de forma radical la part antiga, que manté llums i tauletes, de la moderna, banyada en un verd llampant. Així, la granja que va ser famosa per la seva nata torna a servir esmorzars, berenars i fins i tot un menú de migdia que inclou un bikini en tres cims, una torrada de pagès amb ventresca de tonyina i uns ous per sucar, a més de postres i cafè. Amb un esperit de salvaguardar l’herència de la ciutat, la nata es torna a servir amb el flam o el cafè vienès. Carrer Girona, 59. Menú: 24 euros
