Los deberes de los 22 ministerios

El exvicepresidente Pedro Solbes decía: “Un Gobierno es siempre una coalición entre el ministro de Economía y el resto. A los ministros se les nombra para gastar y hacer cosas. El de Economía está para que se gaste dentro de lo posible y bien. No somos los más aplaudidos”. Calviño no asume una tarea fácil en el gabinete de coalición. Tendrá que compaginar las promesas de gasto con mantener la disciplina fiscal en un contexto de envejecimiento de la población que presiona sobre las finanzas públicas. Con un déficit de 30.000 millones, el margen será estrecho. En Bruselas negociará un recorte más lento del agujero presupuestario. También deberá continuar como faro de la ortodoxia. Ella es el aval frente a Bruselas y los mercados de que no se cometerán veleidades. Ya ejerció de freno en muchas medidas que pretendían otros ministerios. Ahora esta labor se intensificará con Podemos. Y deberá poner en marcha reformas para modernizar la economía. En plena ralentización, resonarán las palabras de su mentor Solbes. / A. MAQUEDA