Las ocho principales medidas del pacto PSOE-Unidas Podemos

Iglesias y Sánchez, abrazados tras firmar hoy el pacto en el Congreso. En vídeo, declaraciones de los líderes políticos tras la firma. AFP | EPV

El PSOE y Unidas Podemos han acordado en su programa de gobierno derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio en España, así como una subida de impuestos a las rentas más altas. Así figura en el documento de 50 páginas titulado Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España, que han presentado esta tarde los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados. Estas son las principales medidas, capítulo a capítulo, del pacto firmado este lunes, desgranadas por los especialistas de EL PAÍS:

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos contempla, en su noveno punto, la actualización del Estado autonómico y una apuesta por "una España fuerte y cohesionada". En el texto firmado por los dos partidos que buscan gobernar España en coalición, se pacta "abordar el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual". Por Álvaro Corcuera. Siga leyendo.

El acuerdo de Gobierno prevé la derogación de la Ley para la Mejora de la Ley Educativa —conocida como ley Wert— que sacó a la calle a cientos de miles de personas. La ley Celaá ya está registrada en el Congreso para empezar su tramitación. Supone terminar con los itinerarios que separan a los niños con 13 años o que Religión siga siendo voluntaria –sin tocar los acuerdos con el Vaticano– pero sin asignatura alternativa (materia espejo) y que no sirva para hacer media en las notas, lo que condiciona el acceso a la Universidad o la obtención de una beca. En la actualidad muchos alumnos optan por esta materia, aunque no tengan fe, porque suele subir la puntuación, mientras asignaturas como Francés y Diseño no lo hacen. Presumiblemente va a suponer que, sin rédito académico, bajen las matriculaciones en esta materia cuyo profesor paga el Estado, pero designa la Iglesia. Por Elisa Silió. Siga leyendo.

El acuerdo para un Gobierno progresista, el documento que han elaborado PSOE y Unidas Podemos, se compromete a regular el precio de los alquileres, incluye la construcción de un parque público de viviendas y recoge un plan estatal para la rehabilitación. El acuerdo también contiene un paquete de medidas fiscales para subir los impuestos a las rentas más altas y las multinacionales. Por Jesús S. González y José Luis Aranda. Siga leyendo.

En el trabajo y en el ocio, en la educación y en las pensiones. El pacto de coalición PSOE-Unidas Podemos prevé un epígrafe entero para la igualdad de oportunidades, políticas feministas, pero disemina a lo largo de todo el documento iniciativas y propuestas de carácter transversal para fomentar la igualdad de oportunidades y la "lucha decidida" contra la violencia machista. Los dos partidos se comprometen a aprobar una ley específica contra de las violencias sexuales, a frenar la trata y explotación de las mujeres -sin entrar en el tema de la prostitución-, reducir la brecha salarial o a perseguir a las agencias intermediarias en los casos de vientres de alquiler. Por Pilar Álvarez. Siga leyendo.

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos dedica un apartado entero a la lucha contra el cambio climático. Y establece como primera prioridad la aprobación de la ley de cambio climático y transición energética, pendiente desde principios de esta década. Pocos datos se ofrecen de los objetivos que se fijarían con esa nueva norma, simplemente se establece que en 2050 el 100% de la generación eléctrica deberá ser de origen renovable (ahora ronda el 40%). Los socialistas presentaron en febrero un borrador de ley de cambio climático, pero no dio tiempo a que el texto entrara en el Congreso por la convocatoria de las elecciones. El objetivo del 100% de generación eléctrica renovable en 2050 ya se incluía en aquel texto y entronca con la meta de la neutralidad de emisiones para mediados de siglo que se ha fijado la Unión Europea recientemente. Por Manuel Planelles. Siga leyendo.

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos contempla aprobar una de las grandes reivindicaciones de la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, que desde que tomó posesión de su cargo ha defendido la supresión del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece plazos temporales para las instrucciones judiciales. Este precepto fue introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy cuando ostentaba mayoría absoluta en el Congreso y se encontraba acosado por numerosos casos de corrupción —muchos de los cuales, aún colean en los tribunales—. Por J. J. Gálvez. Siga leyendo.

Telecomunicaciones, sanidad y apoyo al empleo en el ámbito rural marcan las medidas destinadas a la España vacía en el acuerdo de Gobierno PSOE y Unidas Podemos presentado este lunes. El texto recoge el guante de las crecientes reivindicaciones de la España que no baña el mar, excepto Madrid, que perdió un cuarto de millón de habitantes entre 2008 y 2018. Más de 1.300 municipios no llegan a los 100 habitantes. Por José M. Abad Liñán. Siga leyendo.

De las 50 páginas del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, poco más de un folio está dedicado a la cultura, que se quiere "asegurar como derecho" y "combatir la precariedad" de este sector. El primero de los siete puntos sobre la cultura habla de un Pacto de Estado que impulse esta actividad, lo que "permita aumentar su peso en el PIB". "Aumentaremos de manera progresiva el presupuesto para la Cultura en los Presupuestos Generales del Estado", se subraya en el documento aunque sin ningún detalle. Por Manuel Morales. Siga leyendo.