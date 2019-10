El Gobierno anuncia que la exhumación de Franco se realizará antes del 25 de octubre

Retransmisión en directo de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. DIRECTO: MONCLOA

El Consejo de Ministros ha anunciado que la exhumación de Franco se ejecutará antes del 25 de octubre, según ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, tras el Consejo de Ministros. La intención del Gobierno de Pedro Sánchez era que los restos del dictador salieran del Valle de los Caídos rumbo al cementerio del Pardo-Mingorrubio antes de que comenzara la campaña electoral del 10-N. "Hemos determinado disponer un espacio de tiempo, que va desde hoy hasta el 25 de octubre, para proceder a tomar las decisiones técnicas y de seguridad que nos permitan la exhumación y la inhumación de Franco", ha precisado Calvo.

El Ejecutivo en funciones avisará a los familiares del dictador con 48 horas de antelación para que pueda asistir, si lo considera oportuno. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, tomará parte del proceso "como notaria mayor del Reino", ha añadido la vicepresidenta.

La Moncloa tenía ya muy avanzado el operativo para exhumar los restos del único dictador europeo enterrado en un mausoleo de Estado bajo una enorme cruz visible desde varios kilómetros de distancia en una de las principales carreteras de acceso y salida a Madrid, la A-6. Hay mucho debate técnico sobre cómo sacarlos y sobre todo sobre cómo trasladarlos hasta Mingorrubio, a 50 kilómetros del Valle de los Caídos. Incluso se ha llegado a contemplar la posibilidad de hacerlo en helicóptero.

El operativo contará con la presencia de un forense. Eso no implica que tenga que realizar ninguna pericia, sino supervisar la operación por si el féretro no estuviera en buen estado. Bajo la lápida, de 1.500 kilos, hay una caja de zinc que puede costar abrir. Han pasado 44 años desde el entierro y por esa zona pasa una corriente de agua. La intención del Ejecutivo, salvo cambios de última hora, es que esta parte del operativo, que se realizará dentro de la cripta, se haga de forma reservada, sin la presencia de las cámaras, con algún tipo de biombo o algo similar para que no se puedan tomar imágenes tampoco desde lejos.

La familia del dictador sigue tratando de frenar la exhumación en los tribunales. El letrado de los Franco presentó este jueves ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la decisión del Supremo de dar vía libre al traslado de los restos. El escrito, de 120 páginas, solicitaba que se adoptara la suspensión cautelarísima de la exhumación. El Supremo dictaminó por unanimidad que los restos serán exhumados y llevados al cementerio de Mingorrubio, donde ya reposan los restos de la esposa de Franco, y no a la catedral de La Almudena, donde están los de su hija. El alto tribunal archivó este jueves, a petición del Ejecutivo, la suspensión cautelar que mantenía sobre el plan del Gobierno y que había sido motivada por tres recursos (el de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos) que todavía estaban abiertos.

El Supremo ha aclarado en al menos dos ocasiones que el Ejecutivo no necesita autorización para entrar en la abadía y que se puede utilizar como salvoconducto la sentencia del pasado 30 de septiembre con la que el Supremo dio luz verde a la exhumación. También ha dictaminado que no hacía falta licencia de obras para ese trabajo.