¿Está el castellano discriminado en España?

Por lo general, la visión de los problemas de la lengua no es la misma desde Madrid que desde el lugar donde se habla, aunque se comparta el mismo color político.

En Galicia, el PP de Alberto Núñez Feijóo recibió con frialdad las promesas lingüísticas lanzadas por Pablo Casado. El presidente gallego no se da por aludido. Los cambios defendidos por Casado, sostiene, no van dirigidos a la comunidad gallega porque en ella “el idioma no es un problema”.

El líder del PP gallego ganó las elecciones autonómicas de 2009 rompiendo la paz lingüística instaurada por Manuel Fraga y agitando propuestas de espíritu similar a las de Casado para evitar que UPyD le comiese terreno entre el electorado más españolista. Prometió, por ejemplo, que las familias podrían elegir la lengua en la que estudian sus hijos, pero ya en el despacho presidencial de la Xunta se topó con que el marco legal se lo impedía. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictaminó en 2012 que es la administración la que tiene que establecer el idioma de enseñanza.

En Cataluña, el diputado Santi Giménez cierra filas con Casado. Sostiene que el castellano está discriminado tanto en la administración como en la escuela, y apunta que no se respetan las sentencias judiciales que defienden que el castellano sea vehicular. “Esa ley dejaría a los dos idiomas en igualdad de condiciones”. Y pone este caso como ejemplo: un granadino no puede acceder a la función pública si no sabe catalán, pero sí viceversa. “El catalán debería ser un mérito y no un requisito. Otra cosa es que de forma gradual se pueda ir enseñando”, dice. “No creo que el uso de una lengua cooficial merme los servicios públicos pero sí los derechos de unos ciudadanos que tienen que exigir demasiadas veces que se les atienda una determinada lengua. Tienen que esforzarse demasiado porque a efectos prácticos todo se hace en catalán”.

El presidente del PP de Baleares, Biel Company, cree necesario “equilibrar las dos lenguas”, aunque prefiere no usar términos como “discriminación”. Apuesta por derogar el decreto del catalán en la sanidad aprobado por el Gobierno de Francina Armengol. “En el ámbito sanitario se ha utilizado la lengua como un requisito y hay que dejar de poner barreras. A Baleares han dejado de venir médicos porque se les exigía que hablasen la lengua de las islas y no se puede mermar un servicio básico como es la sanidad poniendo trabas por cuestiones de lengua”.

Desde el País Vasco, el candidato popular a la alcaldía de San Sebastián, Borja Sémper, afirma: “El objetivo de una ley de lenguas no puede ser otro que garantizar el derecho al uso de la lengua común y el respeto y promoción de las lenguas vernáculas allá donde existan”. Cree que “no se garantiza el acceso a la administración pública en igualdad de condiciones ni se toma en consideración la diferente realidad sociolingüística” del territorio. Semper plantea un paradoja: “Ocurre que los mejor preparados en la lengua vernácula consiguen los mejores puestos en los lugares donde esa lengua no se habla y los que tienen menor competencia en euskera cubren los destinos en los lugares donde el euskera es mayoritario”.

La líder del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, cree que el castellano sí está discriminado en su comunidad. “El 93% de los alumnos en la provincia en Castellón estudian solo en líneas en valenciano. Hay muchos municipios donde no hay oferta escolar en lengua castellana, no se puede elegir. Aquí PSPV y Compromís están siguiendo con la imposición lingüística la misma hoja ruta que el separatismo en Cataluña hace 20 años. Hay territorios de España donde el castellano está perseguido”, señala.

"Límites al talento"

“Aquí, además de eliminar la elección de los padres a la hora de elegir la lengua de sus hijos, se ha querido imponer el requisito lingüístico obligatorio para acceder a la función pública, y en algunos puestos ya ocurre así”, añade. Para Bonig, la política lingüística está afectando a la calidad de los servicios. “Limita la capacidad para atraer talento. ¿Si no sabes valenciano no puedes ser médico en un hospital público, aunque seas una eminencia? Hay quien cree que no. De hecho ya ocurre que para determinados puestos el valenciano cuenta más, por ejemplo, que una tesis doctoral”, se queja.

La líder popular en Navarra, Ana Beltrán, ha tenido numerosos enfrentamientos con la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez (de Podemos) porque le daban paso en las sesiones parlamentarias en euskera, pese a que la cámara tiene traducción simultánea. Considera que las comunicaciones bilingües “entorpecen el trabajo” y suponen “una falta de respeto”.