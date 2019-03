Casado apuesta por instaurar el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo

El presidente del PP, Pablo Casado, ha apostado este viernes por instaurar el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo para evitar que las lenguas actúen como un "elemento excluyente" y dejando claro que si su partido gobierna, convertirá el conocimiento de las lenguas cooficiales en un mérito para acceder a la función pública y no en un requisito, como actualmente ocurre en Baleares. "La lengua no puede ser un elemento excluyente. Es algo a aplicar en toda España para garantizar la movilidad funcionarial. Las lenguas cooficiales se pueden solicitar como un mérito, pero no como un requisito excluyente", ha destacado Casado.

El líder popular ha viajado este viernes a Palma para participar en los actos institucionales con motivo del Día de Baleares. Casado ha acompañado al presidente regional de la formación a la ceremonia celebrada en el Parlamento autonómico y después, junto con los líderes insulares del partido, ha dado un paseo por el tradicional mercadillo artesano. La lengua ha sido uno de los temas que ha destacado después en declaraciones a los medios, donde ha insistido en que su partido está "comprometido con las lenguas" como elemento de la cultura.

Precisamente, la postura de la formación a nivel autonómico sobre las lenguas catapultó la salida del PP del expresidente balear José Ramón Bauzá, que acusó a los actuales dirigentes de la formación de defender políticas como las subvenciones a la rotulación en catalán en determinados municipios o la inexistencia de adoctrinamiento en las escuelas de las islas. Sobre el fichaje de Bauzá como asesor acerca de temas de lengua en el partido de Albert Rivera, Casado se ha mostrado rotundo y ha asegurado que el PP "no necesita pescar en otros caladeros o llamar a gente de otras formaciones".

El líder popular también ha censurado durante su intervención al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de pasar "el rodillo de Moncloa" y gobernar a golpe de decreto ley, sin contar siquiera con el apoyo de quienes suscribieron la moción de censura. "Con el de este viernes serán treinta decretos ley. Es escandaloso y propio de repúblicas bananeras", ha subrayado el líder popular, que ha afirmado que la política actual de Sánchez va en contra "de la igualdad electoral de los partidos" y atenta contra la neutralidad institucional. "Creo que lo que tenemos que elegir el día 28 de abril es entre la España de Sánchez y Torra, vendida a intereses independentistas, o una España de regeneración", ha dicho.